YENİ Partili Bülbül, Halk TV\'ye kayyımı haber alma hakkına darbe olarak niteledi

(ANKARA) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, uygulamanın halkın haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü hedef aldığını belirtti.

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Halk TV'ye kayyum, halkın haber alma hakkına darbedir. Halk TV'ye kayyum atamak demek özgür basını susturmak demektir. Anayasal hak olan halkın haber alma hakkını ihlal etmek demektir. İstanbul'un belediye başkanı, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmasını milletten kaçırmak demektir. Tarihi soygun olan fon ve borsa yolsuzluğunun bilinmesini halktan kaçırmak demektir.

Sandıkta kazanamadıkları belediyeleri yargı eliyle alan, belediye meclislerini siyasi transferlerle dizayn etmeye çalışan iktidar, şimdi de özgür basını susturmanın peşinde. İşçi, emekçi, emekli geçim mücadelesi verirken, yurttaşların adalet çığlığı her geçen gün yükselirken iktidarın bütün mesaisi muhalif sesleri susturmaya yönelik. Yazıklar olsun. Bu hırs, bu gasp, bu zorbalık mutfaktaki yangını da büyüyen adalet talebini gizlemeye yetmeyecek. Bu kara düzen sona erecek. Halk TV emekçilerinin yanındayız."