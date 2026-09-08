YENİ Partili Bülbül: İthalatla kırmızı et krizi çözülmedi, üretici ve vatandaş mağdur - Son Dakika
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YENİ Partili Bülbül: İthalatla kırmızı et krizi çözülmedi, üretici ve vatandaş mağdur

YENİ Partili Bülbül: İthalatla kırmızı et krizi çözülmedi, üretici ve vatandaş mağdur
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YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, kırmızı et ithalatının sürdüğünü, bu durumun hem vatandaşı hem üreticiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Bülbül, 2018'den bu yana yapılan canlı hayvan ithalatı verilerini paylaşarak "İthalat bitmedi, vatandaş ucuz ete ulaşamadı, üretici de kazanamadı" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, kırmızı et fiyatlarındaki artışın hem vatandaşı hem üreticiyi mağdur ettiğini, kırmızı et ithalatının ise hayvancılık sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 2018'den bu yana yapılan canlı hayvan ithalatı verilerini paylaşarak, "İthalat bitmedi, vatandaş ucuz ete ulaşamadı, üretici de kazanamadı" dedi.

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yaptığı açıklamada, kırmızı et üretiminde artan maliyetin üreticiyi üretimden uzaklaştırdığını, vatandaşın ise kasaptan eli boş döndüğünü dile getirdi.

İktidarın, "kırmızı et ithalatını bitireceğiz" sözlerine rağmen ithalatın sürdüğünü söyleyen Bülbül şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki kırmızı et krizi hem vatandaşı hem üreticiyi vurmaya devam ediyor. Bir tarafta kasaba, markete gittiğinde etiketlere bakıp eli boş dönen vatandaş; diğer tarafta artan maliyetler karşısında emeğinin karşılığını alamayan üretici var. Asgari ücretli, emekli, işçi, memur, öğrenci için kırmızı et artık temel bir gıda değil, lüks haline geldi. AKP iktidarı ise yıllardır aynı yöntemde ısrar ediyor: Üreticiyi desteklemek yerine ithalatla günü kurtarmaya çalışıyor. Yıllardır 'et ve canlı hayvan ithalatını bitireceğiz' diyorlar.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırmızı et ithalatını 2028 itibarıyla ülke gündeminden çıkaracaklarını söylüyor. Peki yıllardır verilen sözlerin ardından ortaya çıkan tablo ne? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 2018 yılında 1 milyon 886 bin baş canlı hayvan ithal edildi. 2019'da 772 bin 223, 2020'de 473 bin 62, 2021'de 297 bin 72, 2022'de 132 bin 911, 2023'te 871 bin 409, 2024'te 422 bin 885, 2025'te ise 739 bin 706 baş canlı hayvan ithalatı yapıldı. 'Kalıcı istikrar, hızlı karar, etkin icraat' denilerek getirilen sistemde hayvancılığın geldiği nokta ortada: İthalat bitmedi, vatandaş ucuz ete ulaşamadı, üretici de kazanamadı."

"ASGARİ ÜCRETLİNİN SOFRASINDA 7 KİLO KIYMA EKSİLDİ"

Asgari ücretin yıllar içinde değişen alım gücünü hesaplayan Bülbül, "2018'de net asgari ücret bin 603 lira, dana kıymanın kilogram fiyatı yaklaşık 40 liraydı. Bir asgari ücretle yaklaşık 40 kilo kıyma alınabiliyordu. 2026'da net asgari ücret 28 bin 75 lira oldu. Dana kıymanın kilogram fiyatı ise yaklaşık 850 liraya ulaştı. Bugün bir asgari ücretle ancak 33 kilo kıyma alınabiliyor. Nereye gitti 7 kilo kıyma? Yani asgari ücretlinin sofrasından yaklaşık 7 kilo kıyma eksildi"" ifadelerini kullandı.

Bülbül, üreticinin artan maliyetler karşısında zor durumda olduğunu aktararak, "Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin son verilerine göre Türkiye genelinde yağsız dana karkas kesim fiyatı kilogram başına ortalama 588 lira 44 kuruş. Yem, mazot, elektrik, veterinerlik ve diğer temel girdiler sürekli artarken üretici maliyetini karşılamakta zorlanıyor. Bir yandan yüksek maliyetlerle, diğer yandan ithalat baskısıyla mücadele eden besici önünü göremiyor. Zarar eden üretici ahırını boşaltıyor, üretimden çekiliyor. Üretim azaldıkça ithalat artıyor; ithalat arttıkça Türkiye hayvancılıkta daha fazla dışa bağımlı hale geliyor. Bu kısır döngünün bedelini hem üretici hem de vatandaş ödüyor. Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla ithalat değil, kendi üreticisini ayağa kaldıracak, maliyetleri düşürecek ve vatandaşın sofrasına uygun fiyatlı eti yeniden koyacak bir hayvancılık politikasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Partili Bülbül: İthalatla kırmızı et krizi çözülmedi, üretici ve vatandaş mağdur - Son Dakika

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