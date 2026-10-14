YENİ Partili Bulut, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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YENİ Partili Bulut, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi

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YENİ Partili Bulut, Halk TV\'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi
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YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bulut, 'Özgür basını, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız' diyerek Halk TV emekçilerinin yanında olduklarını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Halk TV'ye kayyım atanmasına, "Özgür basını, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız. Halk TV emekçilerinin yanındayız" sözleriyle tepki gösterdi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sandıkta kazanamadıkları belediyelere kayyımla çökenler, Tele 1'in ardından şimdi de Halk TV'ye kayyım atadılar… Halkın gerçekleri öğrendiği, ülkenin gerçek gündemini takip ettiği ekranları susturarak gerçekleri gizleyebileceklerini, halkın sesini bastırabileceklerini sanıyorlar.

Özgür basını baskıyla, tehditle ve kayyımla kontrol altına almaya çalışanlar, aslında ne kadar büyük bir acz içinde olduklarını gösteriyorlar. Özgür basını, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız. Halk TV emekçilerinin yanındayız."

Kaynak: ANKA
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