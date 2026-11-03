YENİ Partili Cumhur Uzun, Yatağan'daki okul ve pansiyonun akıbetini TBMM'ye taşıdı - Son Dakika
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YENİ Partili Cumhur Uzun, Yatağan'daki okul ve pansiyonun akıbetini TBMM'ye taşıdı

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YENİ Partili Cumhur Uzun, Yatağan\'daki okul ve pansiyonun akıbetini TBMM\'ye taşıdı
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YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Yatağan'da taahhüt edilen 16 derslikli okul ve 100 kişilik pansiyonun akıbetini TBMM'ye taşıdı. Uzun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e verdiği soru önergesinde gecikmenin nedenlerini ve denetim sorumluluğunu sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Yatağan'da iki yıl içerisinde tamamlanması taahhüt edilen 16 derslikli okul ve 100 kişilik öğrenci pansiyonunun akıbetini TBMM gündemine taşıdı. Uzun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Eğitim yatırımları şirketlerin takdirine, kamu kurumlarının takibi ise belirsizliğe bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Yatağan'da bir enerji şirketinin yapımını üstlendiği, iki yıl içerisinde tamamlanması taahhüt edilen 16 derslikli okul ve 100 kişilik öğrenci pansiyonunun akıbetini TBMM gündemine taşıdı. Uzun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesinde, taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini, gecikmenin nedenlerini ve Bakanlığın denetim sorumluluğunu sordu.

Okul ve pansiyonun çevre düzenlemesi ve diğer tamamlayıcı işleriyle birlikte anahtar teslimi olarak en geç iki yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına devredileceğinin belirtildiğini, aradan dört yılı aşkın süre geçmesine rağmen kamuoyuna açıklanan taahhüdün hangi aşamada olduğuna ilişkin belirsizliklerin giderilmediğini kaydeden Uzun, Bakanlığa yönelttiği 12 soruyla protokolün uygulanmasından denetim süreçlerine, olası kamu zararından projenin tamamlanma takvimine kadar birçok konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

"VERİLEN SÖZ NEDEN YERİNE GETİRİLMEDİ?"

Uzun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatağan'a bir okul ve öğrenci pansiyonu kazandırılacağı dört yıl önce kamuoyuna duyuruldu. Üstelik bu yapıların iki yıl içerisinde tamamlanacağı açıkça taahhüt edildi. Şimdi soruyoruz: Bu okul nerede, öğrenci pansiyonu nerede? Verilen söz neden yerine getirilmedi? Ortada kamuya ait bir taşınmaz, kamu kurumunun taraf olduğu bir protokol ve yüzlerce öğrencimizi ilgilendiren bir eğitim yatırımı var. Böyle bir taahhüdün yerine getirilip getirilmediğini denetlemek, sürecin hesabını sormak ve kamu yararını korumak Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğundadır.

Şirket yükümlülüklerini yerine getirmediyse hangi yaptırımlar uygulandı? Gecikme nedeniyle kamu zararı oluştu mu? Bakanlık dört yılı aşkın süredir hangi denetimleri yaptı? Bunların tamamının açıklanmasını istiyoruz. Eğitim yatırımları şirketlerin takdirine, kamu kurumlarının takibi ise belirsizliğe bırakılamaz. Yatağanlı öğrencilerin geleceğini ilgilendiren bir konuda ne verilen sözlerin unutulmasına ne de sorumluların sessiz kalmasına izin vereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı, okulun ve pansiyonun ne zaman tamamlanacağını, hangi eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine sunulacağını somut bir takvimle açıklamalıdır. Yatağan'a verilen sözün takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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