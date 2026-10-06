YENİ Partili Emir, Seçer\'in tutuklanmasına "masa başı operasyonlara teslim etmeyiz" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin, "Milyonların oyuyla seçilmiş iradeyi, masa başı operasyonlara teslim etmeyiz" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sandıkta bükemedikleri bileği, asılsız kumpaslar ve yargı sopasıyla kırmaya çalışanlar bilsin ki Mersin halkının iradesine kelepçe vurulamaz. Hizmetin önünü kesmek için kurulan bu siyasi kumpasa karşı Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in yanındayız. Milyonların oyuyla seçilmiş iradeyi, masa başı operasyonlara teslim etmeyiz" ifadelerine yer verdi.