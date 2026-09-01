YENİ Partili Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu fuhuş ve aklama suçlarından tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'fuhuşa teşvik veya aracılık' ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklandı.
(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu "fuhuşa teşvik veya aracılık" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tekinoğlu, buradaki sorgusunun sonucunda "fuhuşa teşvik veya aracılık" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarından tutuklandı.
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