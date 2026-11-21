(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a emekli aylıklarına ilişkin sorduğu soruya verilen yanıta tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının verileri üzerinden emeklilerin asgari ücret karşısındaki kaybına dikkati çeken Genç, "2002'deki oran korunsaydı bugün emekli 39 bin 150 lira alacaktı" dedi. Bakanlığın 2027 yılı için somut bir aylık tutarı açıklamamasını eleştiren Genç, "Milyonlarca emeklinin hakkı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gönlünden kopacak rakama mı kaldı" diye sordu.

YENİ Parti Kayseri Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Aşkın Genç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelttiği emekli aylıklarına ilişkin sorulara verilen yazılı yanıtı eleştirdi.

Bakanlığın 2027 yılında en düşük emekli aylığının ne kadar olacağına ve emekliler arasındaki aylık farklılıklarının nasıl giderileceğine ilişkin somut bir yanıt vermediğini belirten Genç, iktidarın geçmiş yıllardaki artış oranları üzerinden yaptığı açıklamalarla emeklilerin bugünkü geçim sıkıntısını örtemeyeceğini söyledi.

"TAKVİMİ GERİYE SARINCA MARKETTEKİ FİYATLAR GERİYE DOĞRU GİTMİYOR"

Bakan Işıkhan'ın 3 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamaları hatırlatan Genç, verilen sözlerin karşılığını yazılı cevapta bulamadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Bakan, 3 Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldiniz. 'Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız' dediniz. 'İyileştirme yapacağız' dediniz. 'Adalet ve hakkaniyeti sağlayacağız' dediniz. Dediniz de dediniz… Biz de size çok basit iki soru sorduk. 2027'de en düşük emekli aylığı kaç lira olacak? Milyonlarca emeklimizin aylıkları arasındaki farkları nasıl gidereceksiniz? Yazılı cevabınız geldi. 2019'u anlatmışsınız, 2023'ü anlatmışsınız, dönmüş dolaşmış yine 2002'ye gitmişsiniz. Yüzde 77'den yüzde 663'e varan artışlardan söz etmişsiniz. Sayın Bakan, biz size 2027'yi sorduk, siz 2002'yi anlatmışsınız. Ama emeklinin ihtiyacı hikaye değil, geçinebileceği bir aylık. Takvimi geriye sarınca marketteki fiyatlar geriye doğru gitmiyor."

"EMEKLİ AYLIĞI 2002'DE ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 39 ÜZERİNDEYDİ, BUGÜN YÜZDE 13 ALTINDA"

Bakanlığın yazılı cevabında 2002 yılından bu yana emekli aylıklarına yapılan artışların öne çıkarılmasına tepki gösteren Genç, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının verilerini gündeme taşıdı.

2002 ve 2026 yıllarındaki en düşük SSK emekli aylığının net asgari ücret karşısındaki durumunu karşılaştıran Genç, emeklilerin yıllar içinde uğradığı gelir kaybına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Madem 2002'yi bu kadar seviyorsunuz, gelin bir de o tarihe sizin rakamlarınızla bakalım. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının tablosuna göre; 2002'de en düşük SSK emekli aylığı 257 lira, net asgari ücret 184 liraydı. Yani emekli, asgari ücretlinin yüzde 39 üzerinde aylık alıyordu. 2026'da emekli aylığı 24 bin 326 lira, asgari ücret 28 bin 76 lira. Emekli, asgari ücretin yüzde 39 üzerindeyken yüzde 13 geriye düşmüş"

"2002'DEKİ ORAN KORUNSAYDI EMEKLİ BUGÜN 39 BİN 150 LİRA ALACAKTI"

Emekli aylıklarının asgari ücret karşısındaki eski düzeyini koruması durumunda ortaya çıkacak tutarı da hesaplayan Genç, Cumhurbaşkanlığı'nın kendi verilerinin emeklilerin yaşadığı kaybı gösterdiğini vurgulayarak, "Peki, 2002'deki oran korunsaydı bugün emekli ne kadar alacaktı? Tam 39 bin 150 lira. Aradaki fark yaklaşık 14 bin 825 lira. Bunlar Cumhurbaşkanlığı'nın kendi rakamları. Siz yüzdelerle refah masalı anlatırken emekli her ay, ay sonunu nasıl getireceğinin hesabını yapıyor" dedi.

"EMEKLİNİN AYLIĞI MUTFAK MASRAFINI BİLE KARŞILAMIYOR"

Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını TÜRK-İŞ'in gıda harcamalarına ilişkin verileriyle de ortaya koyan Genç, en düşük emekli aylığının dört kişilik bir ailenin yalnızca mutfak ihtiyacını karşılamaya dahi yetmediğini belirtti. Genç, "TÜRK-İŞ'e göre dört kişilik bir ailenin yalnızca aylık gıda harcaması 38 bin lirayı aşmış. Sizin en düşük emekli aylığı diye açıkladığınız rakam 23 bin 552 lira. Tek emekli aylığıyla geçinen dört kişilik bir aile, daha mutfak masrafını bile karşılayamıyor" ifadesini kullandı.

Gelecek yılın bütçesinde faiz giderleri için ayrılan kaynağı hatırlatan Genç, emekli aylıklarının artırılması konusunda bütçe imkanlarının gerekçe gösterilmesini eleştirdi. Genç, iktidarın bütçe tercihlerine ilişkin "2027 bütçesinde faize ayırdığınız para belli, 3 trilyon 975 milyar lira. Faize gelince milyarına kadar hesap yapıyorsunuz. Emekliye gelince 'bütçe imkanları doğrultusunda' diyorsunuz" dedi.

Bakan Işıkhan'ın komisyon görüşmeleri sırasında emeklilere yönelik iyileştirmeler için Cumhurbaşkanı'nın talimatını işaret etmesine de tepki gösteren Genç, emekli aylıklarının siyasi tercihlere veya talimatlara bağlı olmaması gerektiğini vurguladı. Genç, "Sayın Bakan komisyonda 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla' dediniz. Milyonlarca emeklinin hakkı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gönlünden kopacak rakama mı kaldı? Emekli sadaka istemiyor. Yıllarca çalışmış, primini ödemiş… Emekli bunun karşılığını istiyor. Sizden cevap olarak 2027'de emeklimizin aylığı ne olacak, onun cevabını bekliyoruz" ifadesini kullandı.