YENİ Partili il başkanları PM ve YDK seçiminde blok listeyi ağırlıklı olarak önerdi - Son Dakika
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YENİ Partili il başkanları PM ve YDK seçiminde blok listeyi ağırlıklı olarak önerdi

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YENİ Partili il başkanları PM ve YDK seçiminde blok listeyi ağırlıklı olarak önerdi
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YENİ Partili il başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başkanlığında toplanıp PM ve YDK seçimlerinin usulünü görüştü. İl başkanları ağırlıklı olarak blok liste yöntemini önerdi; karar, parti tüzüğü gereği yarın kurultay delegelerine bırakıldı.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - YENİ Partili il başkanları YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başkanlığında bir araya geldi. Alınan bilgilere göre toplantıda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin hangi usulle yapılması konusunda il başkanlarına görüşleri soruldu. İl başkanları ağırlıklı olarak seçimlerin blok liste yöntemiyle yapılması yönünde görüş bildirdi. Bu konuda karar yarın kurultay delegelerine bırakıldı.

YENİ Partili il başkanları Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başkanlığında yarın gerçekleştirilecek 1'inci Olağan Kurultay öncesinde parti genel merkezinde bir araya geldi. Saat 14.30'da başlayan toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantıda kurultay ile ilgili detaylar ele alındı.

Edinilen bilgiye göre; il başkanlarına Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçiminin yönetimiyle ilgili fikirleri soruldu. İl başkanları ağırlıklı olarak seçimin blok liste yöntemiyle yapılması yönünde görüş bildirdi. Bu konuda karar, YENİ Parti Tüzüğü gereği yarın kurultay delegelerine bırakıldı.

Toplantıda ayrıca kurultayın saatinde başlamasının önemine vurgu yapılırken, delegelerin saat 09.00'da kurultayın gerçekleştirileceği Arena Spor Salonu'nda olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
Ensar AytekinPolitikaGüncelSon Dakika

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