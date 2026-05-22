Yeni Sol Partisi'nden Filistin Dayanışması Çağrısı

Yunanistan'da muhalefetteki Yeni Sol Partisi Meclis Grup Başkanı Peti Perka, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin için tek çarenin halkların dayanışması olduğunu belirterek, "Büyük eylemler yapılıyor. Bence şu an hükümetlere İsrail ile sahip oldukları ilişkileri bitirmeleri için baskı yapacak tek şey halk faktörü." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun Ekim 2025 misyonuyla Gazze'ye giderken İsrail'in alıkoyduğu aktivistler arasında yer alan Perka, İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarını ve Küresel Sumud Filosu'na karşı hukuk dışı eylemlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Perka, Küresel Sumud Filosu'ndaki kendi deneyimini "Karşımızda katil, uluslararası hukuku hiçe sayan bir devlet varken, tehlike altında bir tekneye bindiğini bilerek çıkılan bu yolculuk, insanlık ve dayanışma için yapılmış çok etkileyici bir yolculuktu." ifadesiyle aktardı.

İsrail'in bölgedeki soykırım ve apartheid eylemlerine, "kabadayılıklarına" tepkisiz kalmanın mümkün olmadığını söyleyen Perka, filoya katılımı için "Sessizlik suç ortaklığıdır. Ben milletvekiliyim ama bunları mecliste söylemenin yanı sıra Filistin halkına olan desteğimi pratikte de göstermem gerektiğini düşündüm." diye konuştu.

Perka, kendisini İsrail'in alıkoyduğu süreçte, bir milletvekili olarak sahip olduğu dokunulmazlığın görmezden gelindiğini vurgulayarak, avukatıyla görüşme gibi temel haklarının da kullanılmasına izin verilmediğini, hiçbir insani ilkenin gözetilmediğini anlattı.

Bahar misyonuna da katılmayı çok arzuladığını ancak bu kez mümkün olmadığını dile getiren Perka, "Zor bir deneyimdi ancak bizim çektiklerimiz Filistinlilerin ve özellikle tutuklu Filistinlilerin çektikleri yanında hiçbir şey değil. Son zamanlarda görüyoruz ki Filistinlileri idam da bekliyor." dedi.

"Bir korsanlık söz konusu"

Perka, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının artık daha da ileri bir boyuta taşındığını ifade ederek, "Bir korsanlık söz konusu ve bu korsanlık artık sadece Gazze'ye veya İsrail'e yakın yerlerde de olmuyor, Akdeniz'in sularında oluyor. (İsrail) Akdeniz'de sorunsuzca ilerliyor ve ya Kıbrıs'ın ya da Yunanistan arama ve kurtarma sahasında oluyor. Bu bir korsanlıktır ve korkunçtur. Kabul edilemez. Tüm Batı ülkeleri, tepki vermeliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Sumud Filosu ile yaptığı yolculuğun, bu insani dayanışmanın tüm zorluklarına rağmen kendisini değiştirdiğine dikkati çeken Perka, "Olayları daha net görüyorsun. Neden mücadele etmeye değer olduğunu anlıyorsun. Ben sol görüşe aitim. Yeni Sol Partisi Meclis Grubu Başkanıyım. Bizim için bu prensipler çiğnenemez." diye konuştu.

Avrupa'nın sessizliği

Perka, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin "Yunanistan İsrail'i değil, İsrail müttefik olarak Yunanistan'ı seçti" şeklindeki sözlerini hatırlatarak, "(Albanese) Ne demek istiyor? İsrail tüm bölgede egemen olmak istiyor. Yeni topraklar elde etmek istiyor. Şimdi Lübnan'a yaptıklarının sebebi de bu. (İsrail) Tabii ki kullanmak için bazı stratejik müttefikler de istiyor. Maalesef Yunanistan da İsrail'in en temel stratejik müttefiki. Biz de sürekli bunu eleştiriyoruz." dedi.

Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'nın, kendisine zarar veren enerji alanındaki yaptırımlar ve Rusya'nın Eurovision şarkı yarışmasına katılmasına izin verilmemesi de dahil olmak üzere birçok yaptırım uygulandığını anımsatan Perka, "İsrail'e karşı hiçbir şey yapılmıyor. Kimse konuşmuyor. İsrail'in sırtı Batı'ya yaslanmış durumda. Özellikle de ABD'ye." ifadelerini kullandı.

Perka, kendisinin de her zaman kamuoyuna aktarmaya çalıştığı bir mesaj olduğunu belirterek, bu mesajı şu sözlerle aktardı:

"Yunanistan gibi uluslararası hukuku koruduğu varsayılan herhangi bir ülkenin, Uluslararası Ceza Mahkemesine göre savaş suçlusu olan biriyle, çocuk öldüren bir insanla, İsrail ile stratejik ortaklık yapması kabul edilemez."

Albanese'nin savaş suçu işleyen ülkelerle stratejik ilişkiler kuranların da hukuki açıdan sorunlar yaşayabileceğine ilişkin sözlerine işaret eden Perka, "Neler yaşanacak göreceğiz ama asıl önemli olan, insanlar ölüyor, topraklar kaybediliyor. Gazze ve Batı Şeria'da inanılmaz şeyler yaşanıyor." diye konuştu.

Perka, İsrail'in hedefinin "Büyük İsrail'e" dönüşmek olduğunu söyleyerek İsrail'in, topraklarını genişletip, bölgedeki İran gibi rakiplerini de yok etmeye çalıştığını ifade etti.

Batı'daki mevcut liderler değişmedikçe buradan tepki beklemenin mümkün olmadığını kaydeden Perka, "Elimizde kalan tek şey halkların dayanışması çünkü halklar gerçekten tepki gösteriyor. Büyük eylemler yapılıyor. Bence şu an hükümetlere İsrail ile sahip oldukları ilişkileri bitirmeleri için baskı yapacak tek şey halk faktörüdür." dedi.