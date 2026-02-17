Yeni Sol Partisi'nden Hükümete Göç Eleştirisi

Yunanistan muhalefetindeki Yeni Sol Partisi, son günlerde izlediği göç politikaları nedeniyle hükümete eleştirilerde bulundu.

Yeni Sol'dan yapılan açıklamada, Yunanistan'da hükümetin son zamanlarda göç politikasına ilişkin aldığı kararlar ele alındı.

Açıklamada, 3 Şubat'ta Sakız Adası açıklarında 15 göçmenin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan, Yunanistan Sahil Güvenlik gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan botun çarpışmasına da değinildi.

Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilias'ın, söz konusu Sahil Güvenlik gemisindeki kameraların olay anında açık olmadığına ilişkin değerlendirmesine atıfta bulunulan açıklamada, "Bu bir detay olarak değerlendirilemez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Deniz Hukuku Sözleşmesi gereği, denizde hayati tehlikesi olan kişilerin kurtarılması gerektiği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Yunanistan'ın geri itmeler nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal ettiğine ilişkin 2022 ve 2023 tarihli kararları olduğu hatırlatıldı.

Yaklaşık 30 yıldır Yunanistan'da yaşayan ve Yunanistan'daki Pakistanlılar Cemiyetinin Başkanı olarak bilinen Caved Aslam'ın iltica hakkının iptal edilmesine de değinilen açıklamada, aşırı sağcı Neonazist Altın Şafak Partisi'nin yargılandığı davada da tanık olarak dinlenen Aslam'ın iltica hakkının iptal edilmesi ile hükümetin uluslararası koruma statüsünü araçsallaştırdığı belirtildi.???????

Yunan basınında yer alan haberlere göre Göç ve İltica Bakanlığı yaklaşık 30 yıldır Yunanistan'da yaşayan Aslam'ın iltica hakkını, ülkesinde kendisi hakkında var olan tutuklama kararının kaldırıldığı gerekçesiyle iptal etti.

Aslam ise Yunanistan'da yayın yapan Open TV'ye yaptığı açıklamada, her zaman ırkçılığın, faşizmin karşısında mücadele verdiğini belirterek, gerekçenin nedeninin siyasi olabileceğini savundu.