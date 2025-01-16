Yeni Sözleşmeli Öğretmen Eğitimi Düzenlemesi - Son Dakika
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Yeni Sözleşmeli Öğretmen Eğitimi Düzenlemesi

2025'ten itibaren sözleşmeli öğretmen adayları MEB Akademisi'nde hazırlık eğitimi alacak.

16.01.2025 11:46
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında 1 Eylül 2025'ten sonra sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek adaylar, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının belirlenmesine ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan dahilinde her bir öğretmenlik alanı için Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puanı üstünlüğüne göre belirlenecek.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hazırlık eğitimine alınacaklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bunlarda MEB-AGS şartı aranmayacak.

Milli sporcular, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan hükümler doğrultusunda milli sporcu öncelik durumuna göre hazırlık eğitimine alınacak. Engelli adayları ise EKPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek.

MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

Adaylara 2 kez tercih hakkı verilecek

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 7528 sayılı Kanun'da belirtilen şartları taşımaları kaydıyla sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerin başvuruları elektronik ortamda alınacak ve adaylara 2 kez tercih hakkı verilecek.

Tercihlerine yerleşemeyenlerin ve tercihte bulunmayanların atamaları Bakanlık tarafından kurayla yapılacak.

Eğitim kurumlarına yerleştirilme işlemleri hazırlık eğitiminin bitiminden itibaren 2 ay içerisinde tamamlanacak.

Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il ya da ilçe milli eğitim müdürü arasında hizmet sözleşmesi imzalanarak görevlere başlanacak.

İl milli eğitim müdürü başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlerinden oluşan komisyon tarafından ilçelerin coğrafi özellikleri ve ulaşım imkanlarını dikkate alınarak ilçe grupları oluşturulacak ve Milli Eğitim Bakanı'nın onayından sonra Tebliğler Dergisi'nde yayımlanacak.

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak.

Öğretmen kadrolarına atananlar, mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

Resmi Gazete'de 3 Ağustos 2016'da yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

1 Eylül 2025'e kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen istihdamında, yürürlükten kaldırılan "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Sözleşmeli Öğretmen Eğitimi Düzenlemesi - Son Dakika

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