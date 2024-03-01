Yeni turistik trenler nisan ayında seferlere başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yemekli ve yataklı vagonlara sahip iki yeni turistik trenin, nisan ayında, Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan hatlarında seferlerine başlayacağını bildirdi.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu turistik trenlerin seyahatseverlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi "Turistik Doğu Ekspresi"ne alternatif olacağını ifade etti.
Trenlerin seferlere başlamaya hazırlandığını belirten Uraloğlu, "Turistik tren, nisanda seferlerine başlayacak ve haziran ortalarına kadar seferlerine devam edecek. Ankara-Kars Hattı'nda, Doğu Ekspresi'nin yanı sıra kış sezonunda sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi büyük talep görüyor. Seyahatseverler, farklı parkurlarda da aynı şekilde turizm amaçlı trenlerin sefere konulması yönünde talepte bulunuyordu. Bu iki trenle bu taleplere cevap verdik." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara-Tatvan-Ankara seferi
Uraloğlu, 1262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik trenin Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55'te seferlerine başlayacağını ifade ederek, trenin Ankara-Tatvan seferinde Elazığ'da 4 saat duracağını bildirdi.
Trenin, 19 Nisan Cuma günü, Tatvan'dan saat 06.35'te hareket edeceğini ifade eden Uraloğlu, söz konusu trenin Palu'da 3, Elazığ'da 4, Kayseri'de 3 saat duracağını kaydetti.
Turistik trenin 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacağına işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara-Tatvan parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin fiyatı 9 bin 900 lira, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin lira. Tren, hem alternatif bir tatil seçeneği sunarak Anadolu'muzun tarihinin, doğal güzelliklerinin keşfedilmesini sağlıyor hem de trende seyahatin kendisi tatil gibi. Ayrıca fotoğrafseverler için de çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu turistik trenlerin de Turistik Doğu Ekspresi gibi çok sevileceğine inanıyoruz. Farklı parkurlarda da turistik trenlerin işletilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor."
Ankara-Diyarbakır-Ankara seferi
Bakan Uraloğlu,1051 kilometre hat uzunluğuna sahip Ankara-Diyarbakır parkurunda işletilecek Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni'nin ise 180 kişi kapasitesine sahip olacağını, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacağını belirtti.
Uraloğlu, trenin, Ankara'dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de hareket edeceğini bildirdi.
Trenin, Ankara-Diyarbakır seferi sırasında Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4, Kayseri'de 3 saat turizm amaçlı duracağını ve böylece buralardaki tarihi ve kültürel değerlerin görülebileceğini ifade eden Uraloğlu, "Ankara-Diyarbakır parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin oda fiyatı 9 bin lira, Diyarbakır-Ankara parkurunda ise 8 bin lira olarak belirlendi." bilgisini paylaştı.
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