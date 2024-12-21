Yeni Yıl Konseri Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Yıl Konseri Coşkusu

Yeni Yıl Konseri Coşkusu

Trakya Üniversitesi Çocuk Orkestrası ve Gençlik Korosu, alışveriş merkezinde yeni yıl konseri verdi.

21.12.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çocuk Orkestrası ve Gençlik Korosu tarafından yeni yıl konseri verildi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen konser Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çavuş ve Öğr. Gör. Hristo Hristov şefliğinde gerçekleşti.

Yoğun katılımla düzenlenen konserde seyirciler zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Tanju Araboğlu konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk orkestrası ve gençlik korosunun 10-14 yaş arası çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Okulda 3 tane orkestra olduğunu belirten Araboğlu, yeni yıla özel eserler seslendireceklerini aktardı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ve Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü Belgin Alpagut ise hem okulun hem de çocukların müziğe olan ilgisini çeşitli konserlerle göstermek istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Alışveriş, Gençlik, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Müzik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Yıl Konseri Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
13:18 Bakan Fidan’a açık açık soruldu: HTŞ’yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:33:13. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Yıl Konseri Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.