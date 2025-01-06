Yeni Yılda Yangın: 180 Bin Euro Zarar

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Haber: İlhan Baba

(FELBACH) - Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Felbach kasabasındaki yılbaşı kutlamaları sırasında, Felbach Türk Derneği Başkanı Hüseyin Babuşcu'nun evinin balkonuna düşen hava fişeğin balkonda bulunan ağaçları tutuşturması sonucu çıkan yangın, 180 bin euro maddi hasara neden olurken, olay sırasında can kaybı yaşanmadı.

Yılbaşı kutlamaları sırasında atılan hava fişeklerden bazıları, Felbach Türk Derneği Başkanı Hüseyin Babuşcu'nun evinin balkonuna düşmüştü. Balkonda bulunan ağaçların tutuşması sonucu çıkan yangın, 180 bin euro maddi hasara neden oldu. Yangın sırasında, Babuşcu'nun evde yalnız olmaması ve ailesinin Türkiye'de tatilde bulunması olası can kayıplarının önüne geçti. Babuşcu, olayın ardından yaptığı açıklamada "Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Allah bizi korudu, verilmiş sadakamız varmış. Ancak evimiz büyük zarar gördü, toparlanmamız zaman alacak" dedi.

Polis ve itfaiyeden güvenlik uyarısı

Felbach Polisi ve itfaiye ekipleri, olayın ardından havai fişek kullanımıyla ilgili daha sıkı güvenlik önlemleri alınması gerektiğinin altını çizdi. Yetkililer, gelecek yıl yapılacak kutlama sırasında dikkatli olunması konusunda halkı uyardı.

Türk toplumundan büyük dayanışma

Bölgedeki vatandaşlar, birlik ve dayanışma örneği sergileyerek Babuşcu ailesine maddi ve manevi destek sağlıyor. Almanya'daki Türk toplumu ailenin temel ihtiyaçların karşılanması için yardım kampanyası başlattı. Olay, havai fişeklerin neden olduğu kazaların önlenmesi adına alınacak önlemlerin artırılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.