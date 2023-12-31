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Yeni yılın ilk ayında da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 53 yılın en sıcak kasım ayından sonra yeni yılın ilk ayında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ocak ayında hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 3, diğer yerlerde ise 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Yeni yılın ilk ayında da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak
31.12.2023 - 12:15,
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 53 yılın en sıcak kasım ayından sonra yeni yılın ilk ayında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ocak ayında hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 3, diğer yerlerde ise 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, 2023 yılı kasım ayı ortalama sıcaklığı 12,5 santigrat derece olarak ölçüldü. Normal sıcaklık ortalamalarının 3,2 santigrat derece üzerinde bir sıcaklık gerçekleşti, son 53 yılın en sıcak kasım ayı oldu. Aralık ayı sıcaklık ortalamasının da yüksek çıkması beklenirken, yeni yılın ilk ayında da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması tahmin ediliyor.

İkinci hafta hava sıcaklığının, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışların bu dönemde Marmara Bölgesi'nin batısı, Ege Bölgesi'nin kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Üçüncü hafta hava sıcaklığının İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde mevsim normallerinin yine 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışların da yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Yılın ilk ayının son haftasında sıcaklığının, Trakya ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

YAĞIŞLAR YÜKSEK

Ocak ayı genelinde hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA
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