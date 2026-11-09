Yeni Yol Denizli Milletvekili Ün, görevinden uzaklaştırılan Başkan Doğan\'ı ziyaret etti

(ANKARA) - Yeni Yol Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, görevinden uzaklaştırılan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı Denizli Cezaevi'nde ziyaret etti.

Yeni Yol Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden uzaklaştırılan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı Denizli Cezaevi'nde ziyaret ettiğini kaydetti. Ün, "Masumiyet karinesinden, herkes için adalet kavramından ve tutuklanmanın bir cezalandırma yöntemi olmadığı ilkesinden tüm vatandaşlarımızın eşit yararlandığı günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.