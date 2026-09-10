Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Çalışkan, Defne'de basın mensuplarıyla buluştu
Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Defne ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentteki çalışmaları değerlendiren Çalışkan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Defne ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Toplantıda, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte yapılan çalışmaları değerlendiren Çalışkan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çalışkan, programda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Kaynak: AA
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