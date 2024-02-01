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Yeni Zelanda, AUKUS kapsamında savunma teknolojilerini paylaşmayı kabul etti - Son Dakika
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Yeni Zelanda, AUKUS kapsamında savunma teknolojilerini paylaşmayı kabul etti

Yeni Zelanda, AUKUS kapsamında savunma teknolojilerini paylaşmayı kabul etti

Yeni Zelanda hükümeti, Avustralya ile AUKUS Antlaşması çerçevesinde savunma teknolojilerinin paylaşılacağını duyurdu. Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Yeni Zelandalı mevkidaşı Judith Collins, Melbourne'deki görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Yeni Zelanda, 1987'de nükleer silahlı gemilerin ve denizaltılarının limanlarına girmesini yasaklayan bir yasa çıkarmış olsa da, AUKUS'un ikinci ayağına katılmak istediğini belirtmişti.

01.02.2024 18:59  Güncelleme: 19:00
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Yeni Zelanda hükümeti, Avustralya ile AUKUS kapsamında savunma teknolojilerinin paylaşılabileceğini duyurdu.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Yeni Zelandalı mevkidaşı Judith Collins, Melbourne şehrindeki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Marles, Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılara sahip olmasını öngören AUKUS Antlaşması'na Yeni Zelanda'nın da katılması için komşu ülkeye bu yıl içerisinde bir heyetin gönderileceğini açıkladı.

Yeni Zelanda, 1987'de nükleer silahlı gemilerin ve denizaltılarının limanlarına girmesini yasaklayan bir yasa çıkarmıştı.

Aralık 2023'te Yeni Zelanda Savunma Bakanı Collins, ülkesinin AUKUS'un ikinci ayağına dahil edilebileceğini ve bunun ülkenin nükleer teknolojilere karşıt tutumuna ters düşmeyeceğini belirtmişti.

Aynı ay Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese'le bir araya gelen Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ülkesinin AUKUS'un ikinci ayağına katılmak istediğini dile getirmişti.

Kaynak: AA

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