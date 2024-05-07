Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlıyor - Son Dakika
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Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlıyor

Yeni Zelanda hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri ile serbest ticaret anlaşması yapmak için müzakerelere başlayacağını duyurdu. Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile görüşmelerin başlatılması vesilesiyle bir araya geldi. Anlaşmanın Yeni Zelanda ekonomisini geliştireceği ve daha büyük ihracat fırsatları yaratacağı belirtiliyor.

07.05.2024 13:06  Güncelleme: 13:09
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WELLINGTON, 7 Mayıs (Xinhua) -- Yeni Zelanda hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) bir serbest ticaret anlaşması yapmak için müzakerelere başlayacağını duyurdu.

Hükümetin Salı günü yaptığı açıklamaya göre Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konulu görüşmelerin başlatılması vesilesiyle Dubai'de BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile bir araya geldi.

BAE'nin Yeni Zelanda için önemli bir ortak ve Körfez bölgesinde kilit öneme sahip bir varış noktası ve merkez olduğunu kaydeden McClay, tarım ve sürdürülebilir enerji gibi bir dizi alanda işbirliğini artırmak için kayda değer fırsatların bulunduğunu sözlerine ekledi.

Yüksek kaliteli bir ticaret anlaşmasının Yeni Zelanda ekonomisini geliştireceğini ve daha büyük ihracat fırsatları yaratacağını belirten bakan, BAE'deki yeni fırsatların, yurtiçi gelirleri artırıp hayat pahalılığını azaltacak yeni ticari fırsatların önünü açacağını söyledi.

McClay, BAE ile yapılacak Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın ayrıca Yeni Zelanda'nın Körfez İşbirliği Konseyi'yle bir serbest ticaret anlaşması yapmak üzere devam eden görüşmelerini tamamlayıcı nitelikte olacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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