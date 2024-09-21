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Yeni Zelanda-Çin Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Yeni Zelanda-Çin Ticaret İlişkileri Güçleniyor

2024 Yeni Zelanda-Çin Ürünleri Fuarı başladı; iki ülke ticaret bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

21.09.2024 13:31
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Çin'in Yeni Zelanda Büyükelçisi Wang Xiaolong, Çin ile Yeni Zelanda arasındaki önemli ticaretin Yeni Zelanda'nın ekonomik kalkınmasına büyük destek sağladığını söyledi.

AUCKLAND, 21 Eylül (Xinhua) -- 2024 Yeni Zelanda-Çin Ürünleri Fuarı, iki ülkeden ithalatçı ve ihracatçıların katılımıyla Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde başladı.

Cuma günü başlayan üç günlük fuarda Çin ve Yeni Zelanda arasında ticaret bağlarının güçlendirilmesi amacıyla iki ülkeden ürünler sergileniyor.

Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, açılış töreninde video bağlantısıyla yaptığı konuşmada Çin'in, Yeni Zelanda'nın en önemli ticaret ortaklarından biri ve Yeni Zelanda'nın en büyük ihracat pazarı olduğunu söyledi.

McClay, "Ticaret ortakları olarak kapılarımızı ihracatçılara açarak ve ticaret engellerini azaltarak iki ülke arasındaki iş ortamını geliştirme yollarını aramaya devam ediyoruz" dedi.

Çin'in Yeni Zelanda Büyükelçisi Wang Xiaolong ise Çin ve Yeni Zelanda'nın ortak çabalarıyla birbirlerinin önemli ticaret ortakları olan iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.

Wang, Çin ile Yeni Zelanda arasındaki önemli ticaretin Yeni Zelanda'nın ekonomik kalkınmasına büyük destek sağladığını söyledi.

Yeni Zelanda Sanat, Kültür ve Miras Bakanı Paul Goldsmith, yaratıcı sektörler ve kültür sektörlerindeki ikili ticaretin güçlendirilmesi konusunda artan bir potansiyel bulunduğuna dikkat çekti.

Auckland'daki Çin Kültür Merkezi, fuarda kültürel ve yaratıcı sektörler bölümünde 200'ün üzerinde Çin'e ait kültürel ürün sergiliyor.

Fuara imalat, ev ürünleri, tarım, gıda ve içecek, yeşil ve yeni enerji, turizm, lojistik, medya ve yaratıcı sektörler gibi çok farklı sektörlerden şirket ve kuruluşlar katılıyor.

Fuara Çin Ticaret Bakanlığı Ticareti Geliştirme Bürosu, Çin Uluslararası Ticaret Odası ve Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Guangdong Komitesi ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yeni Zelanda-Çin Ticaret İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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