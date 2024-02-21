Yeni Zelanda\'da Christchurch Saldırganının Önceden Saldırı Planları Ortaya Çıktı

Güncel

Yeni Zelanda'da 2019'da Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine düzenlenen ve 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının failinin, saldırıdan yaklaşık 4 yıl önce ibadethaneler ve okullar gibi "önemli yerlere saldırmak istediğine" dair paylaşımları ortaya çıktı.

"The Conversation" adlı yayın kuruluşu, saldırının faili Brenton Tarrant'ın, "4chan" adlı çevrim içi forumdaki gönderilerinin incelendiği bir rapor yayımladı.

Rapor kapsamında araştırmacılar, çevrim içi ortamların "tek başına hareket eden teröristlerin radikalleşmesindeki" rolünün Tarrant'a etkisini değerlendirdi.

Raporda, Tarrant'ın 2019'daki Christchurch saldırılarından yaklaşık 4 yıl önceki paylaşımlarında, ibadet alanları, okullar gibi "önemli yerlerde" farklı ırklardan kişilere "saldırmak istediğini" belirttiği ortaya koyuldu.

Tarrant'ın Mart ve Ağustos 2018'de yaptığı paylaşımlarda da Müslüman topluma olan "nefretine" ve "bir tür saldırı düzenleme" niyetinin arttığına ilişkin ifadelerin yer aldığı belirtilen raporda, teröristin, küçük yerleşim yerlerindeki camilere ve buralarda ibadet edenlere ilişkin "şiddet eylemlerini" değerlendirdiği kaydedildi.

Raporda, bir camiye saldırı tehdidi içeren bir paylaşıma, Tarrant'ın "Yakında." yanıtını verdiği aktarıldı.

Tarrant'ın söz konusu çevrim içi forumdaki anonim paylaşımlarında kimliğinin tespiti için gönderilerin tarih, saat ve konumunun incelendiği ifade edildi.

Yeni Zelanda Kraliyet Komisyonunun, bu terör saldırılarına ilişkin 2020'de yayımlanan raporunda, Tarrant'ın, "aşırı sağcı tartışma sitelerini" kullanmadığını söylediği aktarılmıştı. Ancak aynı raporda, saldırganın, "aşırı sağcı" tartışmaların yer aldığı "4chan ve 8chan" adlı forumları kullandığı ifade edilmişti.

51 kişinin öldüğü saldırıların üzerinden yaklaşık 5 yıl geçti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan tarafından cuma namazında terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırı öncesi Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde kiraladığı eve yerleşen ve buradaki poligonlarda atış talimi yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı terörist Tarrant, iki camide namaz kılan Müslümanlara otomatik silahlarla saldırmıştı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk vatandaşı 49 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından canlı yayınlayan ve "beyaz ırkın üstünlüğünü" savunan aşırı sağcı terörist, saldırıdan hemen sonra polis tarafından yakalanmıştı.

Tarrant, 2020'de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesinde, 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terör suçundan hüküm giyerek şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Terör saldırısına sert tepki veren ve teröristin ismini hiç kullanmayan eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırıyı "Bugün Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri" sözleriyle tanımlamıştı.

Bir sonraki cuma namazı ezanının devlet televizyonundan canlı okunmasını sağlayarak ülkedeki Müslümanlara destek veren Ardern liderliğindeki İşçi Partisi hükümeti, ülkede yarı otomatik askeri silahların yasaklanmasını sağlayan yasa çıkarmıştı.