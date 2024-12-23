Yeni Zelanda'dan Cook Adaları'na Pasaport Reddiyesi - Son Dakika
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Yeni Zelanda'dan Cook Adaları'na Pasaport Reddiyesi

Yeni Zelanda, Cook Adaları'nın pasaport talebini bağımsızlık eksikliği nedeniyle reddetti.

23.12.2024 14:49
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Yeni Zelanda, "bağımsız olmadığı" gerekçesiyle Pasifik'te bulunan Cook Adaları vatandaşlarının pasaport çıkarma önerisini reddetti.

1News'un haberine göre, Yeni Zelanda'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Cook Adaları Başbakanı Mark Brown'un pasaport çıkarma talebini kabul etmedi.

Peters, ayrı bir pasaport ve vatandaşlığın yalnızca tam bağımsız ve egemen ülkelere sunulduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkinin değiştirilmesine yönelik adımların referandumdan geçmesi gerektiğini belirten Peters, referanduma gidilmesi halinde Cook Adaları vatandaşlarının Yeni Zelanda vatandaşlığı ile tam bağımsızlık arasında seçim yapması gerekeceğini vurguladı.

Peters, Cook Adaları hükümetinin Yeni Zelanda'dan bağımsızlığını kazanmak istemesi halinde, Yeni Zelanda'nın görüşmeler için hazır olduğunu belirtti.

Bazı Cook Adaları vatandaşları, hükümetlerini bu konuda yeterli istişare yapmamakla eleştirirken, bazıları da Yeni Zelanda'daki sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının zarar görmesinden endişe ediyor.

Yeni Zelanda ve Cook Adaları ilişkileri

Yeni Zelanda ve Cook Adaları arasında tarihe dayanan özel ilişkiler bulunuyor.

Cook Adalarının statüsü, Yeni Zelanda ile öz yönetime (self governing) haiz "özgür birliktelik" (free association) olarak nitelendiriliyor.

Egemen ve tam bağımsız bir devlet olmayan, ancak, yasama, yürütme ve yargı yetkileri bulunan Cook Adaları, Yeni Zelanda sınırları içinde ayrı bir hukuki kişilik.

Yeni Zelanda vatandaşlığına sahip olan Cook Adaları halkı, Yeni Zelanda pasaportuyla seyahat edebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'dan Cook Adaları'na Pasaport Reddiyesi - Son Dakika

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