Yeni Zelanda'dan İsraillilere Vize Koşulu - Son Dakika
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Yeni Zelanda'dan İsraillilere Vize Koşulu

Yeni Zelanda, İsrail vatandaşlarından askeri geçmişlerini ayrıntılı olarak bildirmelerini istiyor.

29.01.2025 18:16
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Yeni Zelanda, yeni göçmenlik yasaları kapsamında, vize başvurusunda bulunan İsrail vatandaşlarından askeri geçmişlerini ayrıntılı olarak bildirmelerini talep etti.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Yeni Zelanda'ya turist vizesi için başvuran 18 yaş üstü İsraillilere, İsrail ordusunda görev yapıp yapmadıkları veya yedeklik döneminde olup olmadıkları sorulmaya başlandı.

Orduda görev yaptığını belirten İsraillilerden, hizmet tarihleri, görev yerleri ve "savaş suçlarına karışıp karışmadığına" dair sorular bulunan bir form doldurmaları istendi.

Bu kişilere, ikinci bir formda ise istihbarat servisleri, kolluk kuvvetleri veya insan hakları ihlallerine karışan gruplarla bağlantılarının olup olmadığının da sorulduğu belirtildi.

Güvenlik nedeniyle askerlik bilgilerini açıklamayı reddeden kişilerin ise anketi tamamlayamadıkları için vize alamadıkları aktarıldı.

Şu ana kadar, İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarında rol alan 1 İsrail vatandaşının ülkeye girişine izin verilmediği kaydedildi.

Yeni Zelanda Göçmenlik Dairesi'nden (INZ) yapılan açıklamada ise, söz konusu durum reddedilmezken, İsrail vatandaşlarının Filistin'e yönelik saldırılarda yer almasının ülkeye girişlerini otomatik olarak yasaklamadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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