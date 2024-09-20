Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Eleştiri

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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İsrail'in, Gazze'de "çok ileri gittiğini" ve masum insanların "perişan" olmasına neden olduğunu söyledi.

Peters, Yeni Zelanda'nın kamu radyosuna (RNZ) konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki durumun sona erdiğini görmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini dile getiren Peters, Filistinlilerin yaşadığı acıya dikkati çekti.

Peters, İsrail'in "meşru müdafaa hakkına" ilişkin soruyu, "Elbette, İsrail'in kendini savunma hakkı vardır ancak pek çok masum insan savunmanızın kurbanı olduğunda bu argümanı sürdüremezsiniz." diye yanıtladı.

İsrail'in "kendini savunma" anlayışının "çok ileri gittiğini" ve Gazze'deki masum insanların "perişan" olmasına yol açtığını ifade eden Peters, ayrıca iki devletli çözümün İsrailliler ve Filistinliler için "tek kalıcı ve adil çözüm" olduğunu belirtti.