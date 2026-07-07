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Yeni Zelanda Dizel Yakıt Rezervi Kurdu

Yeni Zelanda Dizel Yakıt Rezervi Kurdu
07.07.2026 16:05
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Yeni Zelanda, küresel tedarik risklerine karşı Northland'da yeni dizel yakıt rezervi açtı.

Arşiv fotoğrafında Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki bir benzin istasyonu görülüyor, 11 Mart 2022. (Fotoğraf: Meng Tao/Xinhua)

WELLİNGTON, 7 Temmuz (Xinhua) -- Yeni Zelanda hükümeti, devam eden küresel tedarik risklerine karşı ülkenin yakıt güvenliğini artırmak amacıyla Northland bölgesindeki Marsden Point tesisinde bulunan yeni bir stratejik dizel yakıt rezervini devreye aldığını duyurdu.

Hükümetten salı günü yapılan açıklamaya göre, faaliyete geçen yenilenmiş iki depolama tankı, yaklaşık 93 milyon litre dizel yakıt depolama kapasitesine sahip. Projeye üç aydan biraz fazla bir süre önce Bölgesel Altyapı Fonu'ndan 21,6 milyon Yeni Zelanda doları (12,31 milyon ABD doları) tahsis edilmişti.

Maliye Bakanı Nicola Willis, depoların tamamlanıp hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Ortadoğu'daki gerilimler bir ölçüde hafiflemiş olsa da küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığı sürüyor. Yeni Zelanda'nın gelecekteki olası kesintilere karşı hazırlıklı olması kritik önem taşıyor" dedi.

Dizel yakıtın yük taşımacılığı, tarım ve inşaat sektörlerindeki rolüne dikkat çeken Willis, "Dizel yakıt, Yeni Zelanda'nın yoluna devam etmesi için temel önemde" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, yaklaşık 90 milyon litre dizel yakıt rezervinin tedarik ve yönetimine yönelik rekabetçi ihaleyi akaryakıt perakende şirketi Z Energy'nin kazandığı belirtildi. Stokun mülkiyeti ve yönetiminin şirkete ait olduğu, ancak tedarik kesintisi yaşanması halinde rezervin piyasaya sunulmasına hükümetin karar vereceği ifade edildi.

Açıklamada, ilk dizel yakıt sevkiyatının tesise ulaştığı, ikinci sevkiyatın ise bu ayın ilerleyen günlerinde yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yeni Zelanda Dizel Yakıt Rezervi Kurdu - Son Dakika

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