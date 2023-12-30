Yeni Zelanda\'nın New Plymouth şehri 2024 Yılı\'nı Işık Festivali ile karşılıyor

ÇEKİM TARİHİ: 28 Aralık 2023

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Işık Festivali'nden çeşitli görüntüler

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası bölgesinde bir sahil kenti olan New Plymouth, 2024 Yeni Yılı'nı geleneksel Işık Festivali ile karşılıyor.

New Plymouth için bir yaz eğlencesi ve kültürel kutlama olarak 1953 yılında başlayan festivale her yıl yaklaşık 100.000 ziyaretçi katılıyor.

16 Aralık 2023'te başlayan Işık Festivali 21 Ocak 2024'e kadar devam edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New Plymouth'tan bildiriyor. (XHTV)