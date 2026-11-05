Yeni Zelanda'nın Ngawi kıyısında 50 pilot balina karaya vurdu, 4'ü öldü

Yeni Zelanda'da 50 pilot balinanın karaya vurduğu, hayatta kalanları kurtarmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberinde, Kuzey Adası'nın Ngawi kıyı şeridinde sabah saatlerinde 50 pilot balinanın karaya vurmuş halde bulunduğu belirtildi.

Ekiplerin daha önce kurtardığı iki balina dahil dördünün öldüğü kaydedilen haberde, hayatta kalanların da "son nefeslerini vermek üzere olduğu" ifade edildi.

Ekiplerin kıyıya vuran ve kayalıklar arasında sıkışmış balinaları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdükleri bildirildi.