Yeniay'a Saldırıyla İlgili Davanın Başlangıcı - Son Dakika
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Yeniay'a Saldırıyla İlgili Davanın Başlangıcı

10.06.2025 11:30
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Küçükçekmece'de silahlı saldırı gerçekleştiren suç örgütü üyelerinin yargılanmasına başlandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı gerçekleştiren suç örgütü üyelerinin yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 304 sayfalık iddianamede, 37 kişi "müşteki", 61 kişi "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sürecinde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay ve beraberindeki seçim ekibinin, 10 Şubat 2024'te Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirdikleri anlatılıyor.

Yeniay'ın programda konuşmasını tamamladıktan sonra dernekten çıkmak için hazırlandığı sırada bölgeye gelen aracın camlarından ve açılır tavanından çıkan saldırganların, araçtan tam otomatik silah ve 4 tabancayla dernek binasının önünü yaylım ateşine tuttukları belirtiliyor.

İddianamede, uzun namlulu silahtan çıkan kurşunların sokakta yürüyen Ebru Güneş Dumlu'nun hayati tehlikeye sokacak şekilde ağır yaralanmasına yol açtığı bilgisi veriliyor.

Saldırganların bulunduğu aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı kaydedilen iddianamede, güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemeler, sanıkların ifadeleri, raporlar ve saha araştırmalarından edinilen bilgiler değerlendirildiğinde eylemin, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren ve "Bayrolar Grubu" olarak bilinen Eminanç Kardeşler organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiği bildiriliyor.

Yurt dışındaki firariler Bayram ve Fevzi Eminanç'ın eş konumdaki elebaşıları olduğu, Türkiye'de bulunan "Sefir" kod adlı temsilcileri Ömerhan Çeken aracılığıyla örgütü yönettikleri tespitine yer verilen iddianamede, örgütün para karşılığı taşeron olarak düzenlediği silahlı saldırılardan, uyuşturucu madde ticaretinden ve her nevi gayrimeşru işlerden kazanç sağladığı ifade ediliyor.

İddianamede, örgütün eylemlerine karışan "suça sürüklenen çocuklar"la ilgili ayrı soruşturmanın sürdüğü de kaydediliyor.

Saldırı eyleminin Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ve koruma ekibindeki kolluk görevlilerine yönelik olarak yapıldığının net bir şekilde tespit edildiği iddianamede aktarılıyor.

Yeniay'a düzenlenen saldırıda kullanılan uzun namlulu silahın, 10 Ekim 2023'te Ataşehir'de bulunan Dilan ve Engin Polat çiftine ait "Dilan Poliklinik" isimli iş yerine uzun namlulu silahla yapılan saldırıda da kullanıldığına işaret edilen iddianamede, polikliniğe saldırı eylemini gerçekleştiren Murat Avcı ve Emircan Kardan'ın, Eminanç kardeşler suç örgütünün üyeleri oldukları vurgulanıyor.

İddianamede, silahın bu eylem dışında suç örgütü tarafından gerçekleştirilen 3 farklı eylemde daha kullanıldığının tespit edildiği kaydediliyor.

İstenen cezalar

İddianamede suç örgütünün elebaşları firari Bayram ve Feyzi Eminanç ile Ömerhan Çeken'in "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla, 5 kişiye karşı "tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 65'er yıldan 100'er yıla, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl 8'er aydan 15'er yıla kadar, ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Aziz Yeniay'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıda aracın içinde bulunan sanık Mazlum Doğan'ın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla, 5 kişiye yönelik "tasarlayarak kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçundan 65 yıldan 100 yıla, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl 8 aydan 15 yıla, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, suç örgütü üyesi 57 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" gibi farklı suçlardan değişen sürelerde hapis cezası öngörüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeniay'a Saldırıyla İlgili Davanın Başlangıcı - Son Dakika

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