Yeniçağ'da Dünya Sulak Alanlar Günü Paneli

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla panel düzenlendi.

Etkinlik, Yeniçağa Kaymakamlığı, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) koordinesinde Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Panelde, BAİBÜ akademisyenlerinden Prof. Dr. Nusret Karakaya, Doç. Dr. Cihangir Kirazlı ve Doç. Dr. Nursel İkinci, katılımcılara sulak alanlar hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, Yeniçağa Gölü'nde yaşayan ve konaklayan kuşlar ile endemik bitkiler ve sulak alanların önemi anlatıldı.

Aşçı adaylarına ekmek eğitimi verildi

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik ekmek ve ekmek çeşitleri konusunda eğitim verildi.

Okulun yiyecek ve içecek bölümünde eğitim gören öğrencilere yönelik eğitime katılan ekmek ustası Selim Yerli ve öğretmenler, ekmek çeşitleri, yapım aşamaları ve ekmeğin yapımındaki incelikler konusunda bilgi verdi.

Öğrencilerin uygulamalı olarak katıldığı eğitimde pişirilen ekmekler, okuldaki diğer öğrencilere ikram edildi.