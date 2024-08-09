Yeniçağa Gölü Alg Patlamasıyla Yeşile Büründü - Son Dakika
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Yeniçağa Gölü Alg Patlamasıyla Yeşile Büründü

Yeniçağa Gölü Alg Patlamasıyla Yeşile Büründü

Bolu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü, alg patlaması nedeniyle yeşil bir görünüme kavuştu. Her yıl binlerce göçmen kuşun uğrak yeri olan göl, dronla havadan görüntülendi.

09.08.2024 15:42
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Bolu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü'nün büyük kısmı, alg patlaması nedeniyle yeşil bir görünüme büründü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımın sağlandığı D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu güzergahında bulunan, her yıl binlerce göçmen kuşun uğrak yeri Yeniçağa Gölü'nün rengi yeşile döndü.

Mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen yeşil rengi ile Yeniçağa Gölü farklı bir görüntüye kavuştu.

Alg patlaması ile yeşile dönen göl yüzeyi havadan dronla görüntülendi.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan depremler nedeniyle oluşan Yeniçağa Gölü'nün hem lokasyonu hem de barındırdığı doğal zenginlikler nedeniyle çok önemli olduğunu söyledi.

Ankara ve İstanbul'un arasında yer alan Yeniçağa Gölü'nün aynı zamanda Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olduğunu ifade eden Çağlar, her yıl göç eden binlerce kuşun burada mola verdiğini dile getirdi.

Çağlar, özellikle kuş gözlemi yapmak isteyen doğaseverlerin Yeniçağa Gölü'nü sık sık ziyaret ettiğini anlatarak, "Gölümüz senede bir sefer renk değiştirir. Doğal bir şeydir bu, şu anda turkuaz ve yeşil renklere büründü. Yeniçağ Gölü doğanın bize de lütfettiği, Allah'ın bize lütfettiği güzel bir alan. Onun için burayı görmeyenleri davet ediyorum. Gelsinler, buradaki güzellikleri, temiz havayı, güzel orman havasını, gölümüzün havasını solusunlar diyorum." dedi.

Kaynak: AA

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