Yeniden Refah Partili Bekin: "Parlamenter sisteme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu kaçınılmazdır"

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, " Türkiye'de, kuvvetler ayrılığının örselendiği, yargı bağımsızlığının tartışma konusu olduğu, yürütmenin yasama üzerinde dominant bir strüktüre doğru yol aldığı bir dönemde, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlendirilmiş parlamenter sisteme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu artık kaçınılmazdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bekin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından CHP'nin birinci parti, AK Parti'nin ikinci parti ve Yeniden Refah Partisi'nin üçüncü parti olarak sandıktan çıktığını kaydederek, seçim sonuçlarının ardından yaşanan gelişmelere işaret etti. Bekin, "Milletin iradesini yansıtan bu sonuç karşısında harekete geçen iktidar partisi ne yazık ki milli iradenin yansımasını hiçe sayarak bir kısım belediye başkanlarını transfer yoluyla ilhak etme yoluna giderken, bir kısım hakkında soruşturmalar başlatarak, bir kısım belediye başkanlarını ise görevden uzaklaştırarak kayyım yoluyla kontrol altına almayı yeğledi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesinin zedelendiğini savunan Bekin, "Türkiye'de, kuvvetler ayrılığının örselendiği, yargı bağımsızlığının tartışma konusu olduğu, yürütmenin yasama üzerinde dominant bir strüktüre doğru yol aldığı bir dönemde, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlendirilmiş parlamenter sisteme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu artık kaçınılmazdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin görüşlerini de paylaşan Bekin, "Türkiye'de model olarak uygulanmaya çalışılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda parti başkanı olması bu sistemi ister istemez partitokrasi anlayışına yol açmaktadır. Böylece partitokrasi anlayışlı yeni sistemde 'millet için ve milletten yana' anlayışını oluşturan çoğulculuk yerine tekli karar mekanizmasının dominant olduğunu görmek gerekir düşüncesindeyiz" dedi.

"GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ İÇİN SİYASİ PARTİLERE GÖREV DÜŞÜYOR"

Bekin, şöyle devam etti:

"Böylece güçlenme ve iktidara gelme potansiyeli olan muhalefetin sindirilmesi, direncinin kırılması amacıyla kayyum atama yoluyla gidilmesi demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin amip gibi bölünerek fragmanlara ayrılmalarına neden olmaktadır. Son örnek ise dışarıdan yapılan müdahaleler sonucunda CHP'de büyük kırılmaların ortaya çıkmasıdır."

Gelecek Partisi'nin fesih kararına da değinen Bekin, "Temsili demokrasi kurumlarındaki değişim ve zayıflığa bağlı olarak Gelecek Partisi'nin fesih kararı alma nedenlerini de benzer şekilde iyi okumak ve bundan önemli dersler çıkarmak gerekir düşüncesindeyiz" dedi.

Bekin, "George Orwell tarafından hayal edilen 'Büyük Birader (Big Brother) distopyası' çizgisine doğru evrilmeye yüz tutan baskıcı partitokrasi anlayışlı kısır döngüden hızla uzaklaşabilmek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş yapabilmek amacıyla özellikle çoğunluğu elinde bulunduran iktidar kanadı başta olmak üzere tüm siyasi partilere büyük görevler düştüğünü ifade etmek isteriz" diye konuştu.