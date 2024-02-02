 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeniden Refah Partisi 45 yeni belediye başkan adayını belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeniden Refah Partisi 45 yeni belediye başkan adayını belirledi

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 yeni belediye başkan adayını açıkladı. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapılıp yapılmayacağını ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın basın toplantısıyla duyuracak. Şimdiye kadar 447 adayını açıklayan parti arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da bulunuyor.

02.02.2024 12:57  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi, yerel seçimler 45 belediye başkan adayı daha duyurdu. Listede 2015-2019 yılları arasında AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Nihat Çiftçi'nin Şanlıurfa Karaköprü İlçe Belediye Başkan Adayı olması dikkat çekti.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE İTTİFAK KARARI BİLDİRİLECEK

Parti açıklamasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapıp yapmayacağının, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından düzenlenecek basın toplantısında duyurulacağı bildirildi.

Bugüne kadar 447 belediye başkan adayını açıklayan parti, aralarında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş'ın olduğu 45 belediye başkan adayını daha belirledi. Çiftçi, partinin Şanlıurfa Karaköprü ilçe belediye başkan adayı olurken, Ayantaş ise Akyurt adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi'nin açıklanan aday listesi şu şekilde:

Yeniden Refah Partisi 45 belediye başkan adayını duyurdu! AK Partili isim dikkat çekti
Yeniden Refah Partisi 45 belediye başkan adayını duyurdu! AK Partili isim dikkat çekti
Yeniden Refah Partisi 45 yeni belediye başkan adayını belirledi
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Refah Partisi, Ankara, İzmir, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi 45 yeni belediye başkan adayını belirledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 13:56:41. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi 45 yeni belediye başkan adayını belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement