Yeniden Refah Partisi 45 yeni belediye başkan adayını belirledi

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Yeniden Refah Partisi, yerel seçimler 45 belediye başkan adayı daha duyurdu. Listede 2015-2019 yılları arasında AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Nihat Çiftçi'nin Şanlıurfa Karaköprü İlçe Belediye Başkan Adayı olması dikkat çekti.

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Parti açıklamasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapıp yapmayacağının, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından düzenlenecek basın toplantısında duyurulacağı bildirildi.

Bugüne kadar 447 belediye başkan adayını açıklayan parti, aralarında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş'ın olduğu 45 belediye başkan adayını daha belirledi. Çiftçi, partinin Şanlıurfa Karaköprü ilçe belediye başkan adayı olurken, Ayantaş ise Akyurt adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi'nin açıklanan aday listesi şu şekilde: