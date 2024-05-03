Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ticaret Bakanlığının İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin durdurulması kararını olumlu değerlendiriyor - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ticaret Bakanlığının İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin durdurulması kararını olumlu değerlendiriyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ticaret Bakanlığının İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin durdurulması kararını olumlu değerlendiriyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ticaret Bakanlığının İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulması kararını olumlu değerlendirdiğini belirtti. Erbakan, Erzurum'da ciddi oy oranları elde ettiklerini ve millete hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi. Ayrıca, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra milletin gelir seviyesine katkı sağlayacak projeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

03.05.2024 17:09
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Yeniden Refah Partisi Genel Fatih Başkanı Fatih Erbakan, Ticaret Bakanlığının İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulması kararına ilişkin, "Bu adımı son derece olumlu değerlendiriyoruz." dedi.

Partisinden Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpınar'ı ziyaret edip çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum geneli ve ilçelerde ciddi oy oranlarına ulaşarak büyük başarı elde ettiklerini söyledi.

Desteklerinden dolayı Erzurum halkına teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirten Erbakan, "Bizim yapacağımız, milletimizin teveccühüne layık olmaktır. Milletimiz 1989 ve 94'teki Milli Görüş belediyecilik hizmetlerini hatırlayarak ve o döneme duydukları özlem dolayısıyla oylarını verdi. Biz de inşallah şimdi aynı çizgide önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla milletimize özlediği hizmetleri ulaştırmak için kollarımızı sıvadık. Canla başla çalışıp milletimizin derdine derman olacağız." dedi.

Erbakan, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra milletin gelir seviyesine, alım gücüne katkı sağlayacak projeler gerçekleştireceklerini anlatarak, aldıkları 63 belediyenin, kendilerini 2028'de iktidara taşıyacağını ifade etti.

Ticaret Bakanlığının İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulması kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu adımı son derece olumlu değerlendiriyoruz, geç de olsa böyle adımın atılması son derece önemli. Bundan sonra yine daha ileri adımların atılması halinde bu adımlara destek olacağız ve hükümetin yanında olacağız. Parti olarak aylardır, özelikle seçim döneminde bunu ifade etmiştik, yani orada ( Gazze'de) minicik yavrulara bir damla suyu bile çok gören bu siyonist rejime bizim de bir damla suyu bile vermememiz lazım. Asrın vahşeti diyoruz, asrın vahşeti uygulandı. Böyle tablo karşısında bireysel olarak, devlet olarak elimizden geleni ardımıza koymamamız lazım."

Erbakan, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra ilçe esnafı ve vatandaşlara ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerde Erbakan'a, Genel Başkan yardımcıları Suat Kılıç ve Mehmet Kaderli ile MKYK Üyesi Sadık Çat eşlik etti.

Kaynak: AA

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