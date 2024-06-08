Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İstişare ve diyaloğa açığız - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İstişare ve diyaloğa açığız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, asgari ücretin 25 bin lira seviyesine çekilmesi gerektiğini belirtti ve siyasette normalleşme sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.

08.06.2024 17:02
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kutuplaşma, gerginlik, çatışma yerine istişarenin, müzakerenin, diyaloğun faydalı olacağı görüşüne sahibiz. Bizimle ilgili de herhangi bir partiden veya iktidar kanadından bir talep olursa, tabii ki biz de görüşürüz, fikirlerimizi ifade ederiz dedi.

Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erbakan, ekonomiye ilişkin değerlendirme yaparak, yıllık enflasyonun bir yılda yüzde 38,21'den 75,45'e geldiğini söyledi. Dolar kuru ve politika faizindeki artışa da işaret eden Erbakan, Bunlara ek olarak, acı reçete sürekli olarak dar gelirliye ve vatandaşa kesildiği için son 1 senede vergilerde yüzde 120'lik artış oldu. Tabii bir de icat edilen yeni vergileri kattığımız zaman vatandaşın vergi yükü son bir senede yüzde 200 artmış oldu. Yani enflasyon bir yandan, vergiler bir yandan vatandaş limon gibi sıkılıyor ve suyu çıkıyor ifadelerini kullandı.

'ASGARİ ÜCRETİN 25 BİN LİRA SEVİYESİNE ÇEKİLMESİ LAZIM'

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerektiğini söyleyen Erbakan, Asgari ücretin en azından 25 bin lira seviyesine çekilmesi lazım ve aynı zamanda en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım. Bu insanlar gerçekten de perişan haldeler. Her gittiğimiz Anadolu programında emekliler ve dar gelirliler önümüzü kesiyorlar, isyan ediyorlar. O adımların atılması ve iktidarın geçmişte sıkça kullandığı ve bugünlerde kullanmadıkları, Şeyh Edebali'nin sözünü hatırlatmamız lazım; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Asgari ücretli perişan, emekli 10 bin lirayla asgari ücretli 17 bin lirayla nasıl geçinecek Kurban kesemiyor, 'bayram gelecek' diye korkuyor diye konuştu.

'TALEP OLURSA GÖRÜŞÜRÜZ'

Erbakan, 'Siyasetteki normalleşme sürecine nasıl yaklaşıyorsunuz' sorusu üzerine de Biz her zaman Yeniden Refah Partisi olarak, siyasetin centilmen bir şekilde yapılması, siyasetin nezaket kuralları içerisinde yapılması ve bunun bir savaş olmadığı görüşümüzü ifade ediyoruz. Hatta yeniden partimizi kurduğumuz gün itibariyle söylediğimiz, siyasete zarafet ve nezaket getireceğimizi söyledik. O nedenle kutuplaşma, gerginlik, çatışma yerine istişarenin, müzakerenin, diyaloğun faydalı olacağı görüşüne sahibiz. Bizimle ilgili de herhangi bir partiden veya iktidar kanadından bir talep olursa, tabii ki bizde görüşürüz, fikirlerimizi ifade ederiz dedi.

Haber-Kamera Aliekber METE-Celal ATALAYANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İstişare ve diyaloğa açığız - Son Dakika

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