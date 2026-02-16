Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi  Mesut Tekin, Derecik Belediye Başkanı Olarak Seçildi - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi  Mesut Tekin, Derecik Belediye Başkanı Olarak Seçildi

16.02.2026 22:40  Güncelleme: 09:38
Yeniden Refah Partisi, Hakkari Derecik Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda Mesut Tekin'in belediye başkanı olarak seçildiğini duyurdu. Parti, Tekin'e görevinde başarılar dileyerek yeni başkanın belediye için hayırlı olmasını temenni etti.

(ANKARA)-Yeniden Refah Partisi yaptığı açıklamada Hakkari Derecik Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylamada Yeniden Refah Partisi meclis Üyesi Mesut Tekin'in, Hakkari Derecik Belediye Başkanı olarak seçildiğini duyurdu.

Partinin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Derecik Belediyesi Meclisi'nde bugün gerçekleştirilen seçim neticesinde belediye başkanlığı görevi için yeni başkan belirlenmiştir. Belediye Meclisi'nde gizli oy usulüyle yapılan seçim sonucunda, Genel Merkez Mahalli İdareler Başkanlığımızın aday gösterdiği, Yeniden Refah Partisi Meclis Üyemiz Mesut Tekin, Hakkari Derecik Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Yeni Belediye Başkanımıza görevinde başarılar diliyor, Derecik'imize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

