Yeniden Yola Çıkıyoruz: Gazze İçin Yeni Sefer
11.04.2026 14:49
Ankara'da düzenlenen programda, Gazze ablukasını kırmak için yeni bir filo yola çıkacak.

Ankara'da, Özgürlük ve Sumud Filosu Avrasya aktivistlerince "Yeniden Yola Çıkıyoruz" programı düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Araştırma ve Kültür Vakfı Ankara Şubesinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Küresel Sumud Filosu videosu izletilmesiyle başladı.

İHH Başkanvekili Hüseyin Oruç, programda yaptığı konuşmada, Gazze'deki ablukayı kırmak için Mavi Marmara gemisiyle ilk adımı 2010'da attıklarını anımsattı.

Her şeyi göze alarak yeniden yola çıkacaklarını söyleyen Oruç, "Gazze için seferber olan bu gemiler başarılı olacak, kapılar eninde sonunda açılacaktır." dedi.

Özgürlük ve Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi ve aktivist Zeynel Abidin Özkan ise Filistin için hazırlanan gemilerin 20 kez Gazze sahillerine doğru hareket ettiğini ancak İsrail'in müdahale ettiğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu'nda yaşadıklarını anlatan Özkan, "Toplamda 42 gemi Filistin sahillerine ulaştı. Belki abluka kırılmadı ancak İsrail'in oluşturduğu zulüm duvarları aşıldı. Yeni bir filoyla tekrar yola çıkacağız. Diğer filoları başarısız saymıyoruz, mücadelenin devamı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Temel hedeflerinin Gazze'deki ablukayı kırmak olduğu vurgulayan Özkan, "Bugün yine yüzlerce gemiyle denizden yola çıkmak için besmele çektik. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. İlk gemilerimiz 12 Nisan'da İspanya'dan hareket edecek. Filomuz İtalya, Yunanistan ve Türkiye kara sularında eklenecek yeni gemilerle güçlenerek Filistin sahillerine doğru yol alacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Ankara, Gazze, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
