Yenidoğan Çetesi Çökerildi

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(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Memişoğlu, "Savcılık talimatıyla 26 Nisan 2024'te polis bu hastanelere ve ilgililere baskın yaptı. 47 kişi gözaltına alındı, 22 kişi tutuklandı ve çete bu tarihte çökertildi" dedi.

"Yenidoğan çetesi" ile birlikte ortaya çıkan sağlıktaki skandallar gündemdeki yerini korurken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konu hakkında bazı açıklamalarda bulunarak, 27 Mart 2023 tarihinde CİMER'e ilk şikayetin geldiğini ve sonrasında devam eden süreci anlattı.

Memişoğlu, kendisine yöneltilen "'Yenidoğan çetesi' soruşturmasıyla ilgili süreçte neler yaşandı, konu masanıza geldiğinde ilk aksiyonunuz ne oldu, bu konunun üzeri örtülmeye mi çalışıldı, birileri kayırıldı mı" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"27 Mart'ta CİMER'e bir şikayet başvurusu yapılıyor. Bu başvuru 28 Mart'ta bu şikayet Sağlık Bakanlığı'na ve İl Sağlık müdürlüğüne iletiliyor. Bu süreçte İl Sağlık Müdürlüğü gereğini yapmak için harekete geçiyor. 2 Mayıs 2023 tarihinde denetlemeler yapılıp, talimatlar veriliyor. Burada bazı şüpheler var ve bunları delillendiremiyoruz. Dolayısıyla biz bu sefer 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten destek istiyoruz. Emniyet de 20 Haziran 2023'te Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan telefon ve takip için izin alıyor. 4 Eylül 2023'te emniyet büro amirliği tarafından savcılığa başvurulması isteniyor. Yaklaşık 300 kişinin emniyet tarafından dinlenmesi başlanıyor.

25 Eylül'de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz. Dosyanın delil elde edinilen zamanı bu zaman. Bu denetimden sonra 28 Eylül'de de İstanbul genelinde yenidoğancı arkadaşlarımızın oluşturduğu bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon 25 Eylül'de denetim yapılan hastanelerdeki dosyaların değerlendirilmesi neticesinde Emniyet'e komisyonun raporlarını verdik."

Memişoğlu, "İhbarı aldınız, denetimlere başladnız ama bu esnada bebek ölümlerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu engellenemez miydi" sorusunu şöyle cevapladı:

"Bu bebeklerin ölümü anlamında bize herhangi bir bilgi verilmiyor çünkü dosya gizli. Bu kararı savcılık almış. Halen daha bu SGK'yı suistimal olarak düşünüldüğü için 24 Kasım 2023'te bakanlığa diyor ki savcılık, 'dosyalar üzerinde bir inceleme yap.' 5 Aralık 2023'te Sağlık Bakanlığı'nın müfettişleri durumu incelemek üzere gönderiliyor. Savcılık talimatıyla 26 Nisan 2024'te polis bu hastanelere ve ilgililere baskın yaptı. 47 kişi gözaltına alındı, 22 kişi tutuklandı ve çete bu tarihte çökertildi."

"İlk defa 16 Eylül 2024'te bebek ölümleri soruşturmaya dahil edildi"

"Hangi aşamada bebek ölümleriyle suçun türünün değiştiğine" ilişkin soruya, Memişoğlu şu yanıtı verdi:

"Savcılık, 28 Haziran 2024'te bebek ölümleriyle şüphelilerin arasında illiyet bağı var mı diye teftiş heyetimize yazı yazıyor. Bu insanların amacının bebekleri öldürerek değil, bebekleri uzun süre yatırarak hem aileden hem de SGK'den para almak maksadıyla yapıldığı düşünüldü hep. İlk defa 16 Eylül 2024'te bebek ölümleri soruşturmaya dahil edildi. Bakanlık müfettişleri, teftiş kurulu başkanlığımıza ve savcılığa 28 Eylül 2024'te hastanelerin kapatılma önerisini sundu. Savcılık ise 16 Ekim 2024'te iddianamesini bitiriyor ve sunuyor. Biz de 18 Ekim 2024'te hastanelerin ruhsatlarını iptal ediyoruz ve kapatıyoruz. Durumun bu kadar olabileceğini biz ancak Eylül ayında anlayabiliyoruz.

"Biz, sağlıkta çürük elmaları ayıklamak yetkisindeyiz"

Biz, sağlıkta çürük elmaları ayıklamak yetkisindeyiz, kararlılığındayız ve bu konuda hiç kimseye taviz veremeyiz. Denetimlerimizle yeniden yapılanmaya gireceğiz Hastanın durumuyla ilgili denetim mekanizması kuracağız. Yani fonksiyonel denetime dönüştüreceğiz. Özel sağlık tesislerinin denetimlerini revize edeceğiz, bu konuda yeniden bir yapılanmaya gideceğiz."

Kemal Memişoğlu, yayında "Yenidoğan çetesi"nin oluşum şeması ve soruşturmanın sürecini gösteren 18 aylık kronolojiyi de paylaştı.