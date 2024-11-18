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Yenidoğan Çetesi Davası Başladı

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Yenidoğan çetesi nedeniyle 47 sanığın yargılanmasına başlandı, duruşmaya yoğun ilgi gösterildi.

18.11.2024 12:29
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - "Yenidoğan çetesi" olarak nitelendirilen ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya taraflar, avukatlar, siyasetçiler, sivil toplum örgütleri yoğun ilgi gösterdi. Polisin bazı avukatları içeri almaması üzerine "Avukatlara değil, çetelere barikat" sloganı atıldı.

Yenidoğan Çetesi Davası, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 11.00'de kimlik tespitiyle başladı. Saat 10.00'da başlaması beklenen ancak yaklaşık bir saat gecikmeli başlayan davaya taraflar, hukukçular, siyasetçiler, sivil toplum örgütlerinden yoğun ilgi oldu. Duruşma salonu önünde yoğunluk yaşandı. Bazı avukatlar polis tarafından içeri alınmayınca "Avukata değil, çetelere barikat" sloganı atıldı.

Mahkeme Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun izleyici kısmına geçmesini istedi. Bunun üzerine gerginlik yaşandı. Duruşmaya başlamadan ara verildi.

Bir süre sonra duruşma kimlik tespitiyle başladı. Aralarında Yenidoğan Çetesi lideri doktor Fırat Sarı, ambulans şoförü ve hemşirelerin de bulunduğu, 22 tutuklu sanık getirildi. Mahkemede ayrıca 19 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Diğer bazı tutuksuz sanıklar da SEGBİS ile bağlandı.

Murat Emir: "Türkiye'nin gözü bu duruşmada, hiçbir şeyin gizli kapaklı kalmaması gerekir"

Duruşmayı izlemek üzere Bakırköy Adliyesi'nde bulunan CHP heyetinden Grup Başkanvekili Murat Emir, duruşmanın yapıldığı salonun darlığını eleştirdi, avukatların yanı sıra bazı gazetecilerin içeri alınmamasına tepki gösterdi. Emir, "Avukatların, basın mensuplarının ve özellikle mağdur ailelerinin duruşma salonuna alınmamış olması büyük bir yanlış, büyük bir eksiklik. Avukatlar, basın mensupları, mağdur aileleri olmadan bu duruşma başlayamaz. Bu nedenle de bir an evvel, görevlilerin görevini yapıp burada düzeni sağlayıp, burada mağdur anneleri başta olmak üzere herkesi içeri alması lazım. Ceza yargılaması mutlaka aleniyet ilkesi ile yapılır. Herkes izleyebilir, herkes izlemelidir. Türkiye'nin gözü bu duruşmalarda. Dolayısıyla bu duruşmalarda hiçbir şeyin gizli kapaklı kalmaması gerekir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da duruşmayı izlemek üzere salona geldi.

Yenidoğan Çetesi Davası Başladı
Kaynak: ANKA

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