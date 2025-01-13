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Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

Bebek ölümlerine neden olduğu iddia edilen 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davası sürüyor.

13.01.2025 16:39
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL)- Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davasına devam edildi. Çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı, mahkemede Sağlık Bakanlığı avukatlarının da savunma vermesi gerektiğini söyledi. Sarı, "Bebek ölümlerine baksınlar, karşılaştırma yapsınlar. Ben eminim ki biz tutuklandıktan sonra ölümler artmıştır" dedi.

26'sı tutuklu 47 sanıklı Yenidoğan Çetesi davasının 2. duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan İlker Gönen'in avukatının reddi heyet talebinde bulunduğu duruşmada çete kurucusu ve lideri olmaktan yargılanan Fırat Sarı söz aldı. Sarı, "Ben samimiyetle her şeyi burada anlattım. Bu salonda kimse bir bebek katili ve örgüt görmedi, ama bu salondan çıktığımızda kamuoyunda gerçek dışı haberler yapılıyor. Bu dosya sürecekse Sağlık Bakanlığı avukatları da savunma versin. Bebek ölümlerine baksınlar, karşılaştırma yapsınlar. Ben eminim ki biz tutuklandıktan sonra ölümler artmıştır" dedi.

Tahliye istedi

Sanıklardan Hüseyin Günerhan da 9 aydır tutuklu bulunduğunu anımsatarak, "Üzerime atılı suçtan delil bulunmuyor, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmakla suçlanıyorum ama hesabıma gelen para yok. Şüpheden sanık faydalanır diyorlar, şüphe var, biz faydalanamıyoruz. Adalet neden bu kadar yavaş ilerliyor? Tahliyemi talep ediyorum. Bizim buradan sonra bir hayatımız olmayacak. Bebek ölümlerinden bahsediliyor, açlıktan bebek öldü dendi. Adli tıp raporu değil, insanların dedikoduları dinleniyor. Üzerime atılı suçların hiçbiri kanıta dayalı değildir, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Örgüt suçlamasını reddetti

Fırat Sarı'dan sonra örgütün yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan İlker Gönen de örgüt suçlamasını reddetti. Gönen, şunları söyledi:

"Dursun Eryılmaz, iş için Fırat Sarı'yla görüşmüş, diğerleri de birbirileri ile iş için ya da farklı sebeplerle görüşmüş, ben burada bulunan kimseyle hiçbir şekilde görüşmedim. Bir işletme, hastane, ilaç ya da diğer suç unsuru olan şeyler için burada bulunan kimseyle görüşmedim. Hiçbiri ile sürekli bir iletişimim bulunmuyor. Bu bizim örgüt olmadığımızın en büyük göstergesi. Biz bir kere bile örgüt adına toplanmadık, bir konu konuşmadık, plan yapmadık. Allah Bakırköy savcımızdan razı olsun iyi ki Karakoç bebekten otopsi raporu istemiş de biz rahatladık. Otopsi raporunda bizim savunmamızda dediği gibi öldüğü ortaya çıktı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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