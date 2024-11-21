Yenidoğan Çetesi Davası\'nın Dördüncü Günü: Funda Özen\'in Savunması

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Yenidoğan Çetesi Davası'nın 4. gününde Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Duruşmanın bu sabahki bölümünde medikal muhasebeci tutuklu sanık Funda Özen savunma yaptı. Özen, "Benim tıbbi bilgim yok. Tıbbi bir evrak ile oynama imkanım olamaz. Bu şekilde bir oynama yapmadım. Ben basamak değiştirmenin nasıl mümkün olduğunu bilmiyorum. İddianameyi okuduğumda anladım böyle bir işletme olduğundan" dedi.

22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi Davası'nın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma dördüncü gününde devam ediyor. Duruşmaya, 22 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken 20 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. 2 sanık ise SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Duruşmaya, sanıkların ölümüne neden oldukları maktul "Kaya" bebeğin babası Mehmet Hanifi Kaya da katıldı.

"Ben iddianameyi okuduğumda anladım böyle bir işletme olduğundan bilgim yoktu"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık medikal muhasebeci Funda Özen, "Doktor asistanı olarak çalıştım REYAP Hastanesi'nde üç ay. Sonra 2024 yılının Mayıs ayına kadar medikal muhasebe uzmanı olarak çalışmaya başladım. Yenidoğan birimini fatura ettim. Dolandırıcılık ile suçlanıyorum. Ama hiçbir menfaatim, kazancım yok. Dosyadaki çoğu kişiyi tanımıyorum. 5-6 kişi tanıyorum bunlar da hastanede çalıştığım kişiler. Hiçbir şekilde ek bir gelirim yok. Medikal muhasebede SGK faturalandırma işlemi yapılır. SGK'da tıbbi evraklar ile oynama yapıldığı gerekçesi ile dolandırıcılık suçundan yargılanıyorum. Ama benim tıbbi bilgim yok. Tıbbi bir evrak ile oynama imkanım olamaz. Bu şekilde bir oynama yapmadım. Ben basamak değiştirmenin nasıl mümkün olduğunu bilmiyorum. Ben iddianameyi okuduğumda anladım böyle bir işletme olduğundan bilgim yoktu" dedi.

"REYAP Hastanesi'yle aram iyi olduğu için arada iletişimi ben kuruyordum"

112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, il dışı hasta sevklerini yapan Serdar Yüksel ile birlikte iddianamede adı geçen ve bebek hastaları çete çıkarı doğrultusunda sevk ettiği öne sürülen Esenyurt Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Renas Kılıç da savunma yaptı. Siyasi hedefleri olduğunu belirten ve belediyede görev yaptığı dönemde hastaneler ve muhtarlıklarla ilişkileri takip ettiğini belirten Kılıç, "REYAP Hastanesi'yle aram iyi olduğu için arada iletişimi ben kuruyordum" diye konuştu. Renas Kılıç, "Buradan çıktıktan sonra bize insanların bakış açısı nasıl olacak onu düşünüyorum. Biz katil damgası yiyoruz. Kamu zararı olduğuna inanmıyorum. En fazla belediyeyi zarara uğratmışımdır. Biz bitmişiz zaten." dedi.

Gazetecilere hakaret

Savunmalar devam ederken gazetecilerin olduğu bölümde oturan bir sanık yakını muhabirlere, hakaret ederek, "Ne ile suçluyorsunuz bu insanları hepiniz geri zekalısınız" dedi. Gazetecilerin tepkisi üzerine sanık yakını sesini yükseltince duruşma salonunda bulunan polis memurları araya girdi, gazetecilerden uzaklaştırdı.