Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Ertelendi

İstanbul'da bebek acil hastalarını sevk eden 58 sanığın yargılandığı duruşma ertelendi.

21.04.2025 19:28
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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, "yenidoğan çetesi"ne yönelik hazırlanan ve bu dosyayla birleştirilmesine karar verilen 13 sanıklı iddianame kapsamındaki bazı sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanık Senanur Ünlü savunmasında, TRG Hospital Hastanesi'nde sadece 10 ay tıbbi sekreter olarak çalıştığını, işten çıkmadan 3 ay önce sanık Fırat Sarı ve tanıdığı diğer bazı sanıkların hastaneye geldiğini söyledi.

Sanık Hasan Basri Gök'ün yazdığı epikrizleri sisteme geçirdiğini öne süren Ünlü, "Sisteme epikriz girmekten başka yaptığım bir şey yoktu. Beni yoğun oldukları bir dönem aramışlardı. Onun mesai ücretini Fırat Sarı attı. Ben maaşımı hastaneden alıyordum. 4 aydır tutukluyum. Yeni doğum yapmış bir anneyim. Böyle bir davada olmak çok zor. Bir yaşında bir bebeğim var. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bir an önce çocuğuma kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Özel Avcılar Hospital'de tıbbi sekreter olarak çalışan tutuklu sanık Gözde Polat da yenidoğan yoğun bakımında tıbbi sekreter olarak çalıştığını ve ilk iş deneyimi olduğunu söyledi.

Burada 15 ay çalıştığını kaydeden Polat, "Bana ne derlerse onu yaptım. Benim karar alma verme yetkim yoktu. Yenidoğan yoğun bakımında doktorların benden istediği, laboratuvar tekniklerinin barkodlarını çıkarırdım. Epikriz raporlarını da hastane sistemine yüklerdim. Bu raporların Sosyal Güvenlik Kurumuna faturalandırmasını yapan başka personeller vardı. Hastanenin maili üzerinden Hasan Basri Gök bana bu epikrizleri gönderirdi. Bildiğim kadarıyla da kendisi bu epikrizleri yazardı. Sonra aleyhimde beyanda bulunup epikrizi benim de yazdığımı söylemişler ama ben böyle bir şey yapmadım." savunmasını yaptı.

Silivri Kolan Hastanesinin mesul müdürü ve başhekimi olan tutuklu sanık Bener Mansuroğlu da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben işe başlamadan 3 ay öncesinde Fırat Sarı işe başlamış. Fırat Sarı'nın çalışma izni vardı ve resmiydi. Benim işe alımlarda yetkim olmaz. Bu süreçlerle ilgili bilgim yoktur. Ben normal maaşlı çalışanım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi için duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika

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