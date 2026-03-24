Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme

24.03.2026 18:59
Savcı, bir sanığın hayatını kaybettiğini belirtti; duruşma ertelendi.

KAMUOYUNDA 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen ve bebek hastaları önceden anlaştıkları hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada, savcı 1 sanığın hayatını kaybettiğini belirtti. Ölen sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının alınan beyanlarının ardından yarına ertelendi.

Duruşma Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda saat 11.00'de başladı. Duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

ÖLEN SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı tutuksuz sanık Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur'un öldüğünü ve dosyasının ayrılmasını talep etti. Ara görüşünü belirten Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

'BENİM HAYATIMI ALDINIZ'

Duruşmada tutuklu sanık Fırat Sarı savunma yaptı. Sarı, "23 aydır cezaevindeyim. Bütün hesaplarıma bakıldı. 1 lira harcama bulunamadı. Telefonum dinlendi bir tane yasa dışı bir şeyim yok. Ben hekimim ama medyanın linçi bizi bebek katili yaptı. İstanbul'da bebek yoğun bakım sorunu var. Bizim bebekleri öldürmek için yatırmadığımız yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Medyada bu algının oluşturulmasının nedeni savcının tehdit edilmesi. 1 Ekim'de savcı tehdit edildiğini söylüyor. Sonra fiili tehdit gerçekleştiriyor. Savcı tehdit sürecinde bizim dosyamızı hazırlıyor. Dosya incelendi tehdit olmadığı anlaşıldı. Başka suçtan ceza aldılar. Çok küçük cezalarla tahliye oldular. Savcı bu algıyı 'Bunlar bebek katili' diye kullandı. Sonra kendisi sosyal medya fenomeni oldu. 400 bin takipçisi var. Savcıyı tahdit edenleri biz tanımıyoruz ama Yavuz Engin tanıyor kendini tehdit edenleri. Savcı bu davayı hukuksal bir süreçle hazırlamadı. Biz medya önünde linç edildik. Tape konuşmalarıyla cımbızlanan metinlerle mahkum edildik ve sürüyor bu mahkumiyet. Bebek ölümlerinin yaşandığı hastanelere bakalım. Bu iddianame bu süreç bütün Çorlu REYAP yenidoğan sürecine dahil edildi. İstanbul REYAP hastanesinde hiç bebek vefat etmedi ama hastane kapatıldı. Burada bir örgüt falan yok. Benim hayatımı aldınız. Ben, örgütüm olsa örgütüm var derdim. Gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyor. Bize iftira atılıyor. Ben buradan beraat almak istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Zeki Ötünç savunmasında, bebek katili olmadığını, 5 kuruş için birilerini öldürmeye kalkışmayacağını, bunun için sapık olması gerektiğini söyledi. Bazı tutuksuz sanıklar beraatlarını ve haklarındaki adli kontrol talebinin kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Duruşma, sanık avukatlarının beyanlarının alınması ile yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.

Kaynak: DHA

İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
’’Biz Allah yolundan giden Müslümanız’’ diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı ''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı
Almanya’da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
7 maç 7 galibiyet Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar 7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Volkan Demirel, ’’Bu yetenekle Portekiz Milli Takımı’na seçilir’’ demişti Yıldız isme büyük müjde geldi Volkan Demirel, ''Bu yetenekle Portekiz Milli Takımı'na seçilir'' demişti! Yıldız isme büyük müjde geldi
Erol Köse’nin ardından demediğini bırakmadılar Erol Köse'nin ardından demediğini bırakmadılar
ABD “Hürmüz Boğazı’nda mayın bulduk“ dedi, İran resti çekti ABD "Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk" dedi, İran resti çekti

18:30
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
18:11
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu
MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
17:43
İşte Trump’a “Savaşı devam ettir“ diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
16:15
Yunanistan’da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:30
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası Yalanlama geldi
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
