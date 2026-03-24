Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme

KAMUOYUNDA 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen ve bebek hastaları önceden anlaştıkları hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada, savcı 1 sanığın hayatını kaybettiğini belirtti. Ölen sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının alınan beyanlarının ardından yarına ertelendi.

Duruşma Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda saat 11.00'de başladı. Duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

ÖLEN SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı tutuksuz sanık Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur'un öldüğünü ve dosyasının ayrılmasını talep etti. Ara görüşünü belirten Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

'BENİM HAYATIMI ALDINIZ'

Duruşmada tutuklu sanık Fırat Sarı savunma yaptı. Sarı, "23 aydır cezaevindeyim. Bütün hesaplarıma bakıldı. 1 lira harcama bulunamadı. Telefonum dinlendi bir tane yasa dışı bir şeyim yok. Ben hekimim ama medyanın linçi bizi bebek katili yaptı. İstanbul'da bebek yoğun bakım sorunu var. Bizim bebekleri öldürmek için yatırmadığımız yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Medyada bu algının oluşturulmasının nedeni savcının tehdit edilmesi. 1 Ekim'de savcı tehdit edildiğini söylüyor. Sonra fiili tehdit gerçekleştiriyor. Savcı tehdit sürecinde bizim dosyamızı hazırlıyor. Dosya incelendi tehdit olmadığı anlaşıldı. Başka suçtan ceza aldılar. Çok küçük cezalarla tahliye oldular. Savcı bu algıyı 'Bunlar bebek katili' diye kullandı. Sonra kendisi sosyal medya fenomeni oldu. 400 bin takipçisi var. Savcıyı tahdit edenleri biz tanımıyoruz ama Yavuz Engin tanıyor kendini tehdit edenleri. Savcı bu davayı hukuksal bir süreçle hazırlamadı. Biz medya önünde linç edildik. Tape konuşmalarıyla cımbızlanan metinlerle mahkum edildik ve sürüyor bu mahkumiyet. Bebek ölümlerinin yaşandığı hastanelere bakalım. Bu iddianame bu süreç bütün Çorlu REYAP yenidoğan sürecine dahil edildi. İstanbul REYAP hastanesinde hiç bebek vefat etmedi ama hastane kapatıldı. Burada bir örgüt falan yok. Benim hayatımı aldınız. Ben, örgütüm olsa örgütüm var derdim. Gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyor. Bize iftira atılıyor. Ben buradan beraat almak istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Zeki Ötünç savunmasında, bebek katili olmadığını, 5 kuruş için birilerini öldürmeye kalkışmayacağını, bunun için sapık olması gerektiğini söyledi. Bazı tutuksuz sanıklar beraatlarını ve haklarındaki adli kontrol talebinin kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Duruşma, sanık avukatlarının beyanlarının alınması ile yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.