Yenidoğan çetesi: Erol ailesinin dramı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenidoğan çetesi: Erol ailesinin dramı

Erol çifti, TRG Hospital'deki hatalar yüzünden bebeklerinin engelli kaldığını anlattı.

19.10.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - "Yenidoğan çetesi" mağduru Erol çifti, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. TRG Hospital Hastanesi yüzünden bebeklerinin beyin kanaması geçirdiğini, yüzde 100 işitme kaybı olduğunu ve bebeklerinin fiziksel sıkıntı yaşadığını belirten Erol çifti, "Bizim çocuğumuza yaşattıklarını yaşamadan, o cezaevine girmeden ölmelerini istemiyorum. Bugün hastanenin ruhsatının iptal edildiğini duydum. Ama Mehmet Gürül isimli doktor, Gaziosmanpaşa Özel Duygu Hastanesi'nde hala çalışmaya devam ediyor. Biz yandık, bunlardan başkaları yanmasın" dedi.

Liderliğini doktor Fırat Sarı'nın yaptığı "yenidoğan çetesi" yüzünden 12 bebek hayatını kaybetti. Dosyada adı geçen 47 şüpheliden 22'si tutuklanırken; mağdur ailelerden Erol çifti, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Şimdi oğlumun TRG Hospital Hastanesi yüzünden nasıl engelli kaldığını anlatacağım. Benim oğlum 35 haftalık, 2 kilo 700 gram doğdu. Gayet sağlıklıydı. Tek sıkıntısı ciğerleri tam olarak gelişmemişti. Bir anda kuvöze alacağız denildi. Bize doğum doktorumuz Figen hanım 'Çocuğunuz gayet sağlıklı doğdu. Buradan üç gün içerisinde çıkmazsa çocuğunuzu buradan alın' dedi. Biz de 'tamam' dedik. Çünkü daha önce de olmuş böyle olaylar. Daha önce de başlarına gelmiş. TRG Hospital Hastanesi'nde daha önced e böyle olaylar olmuş. Yılbaşı gecesi yani ikinci gece çocuk kuvözdeyken gece 4'te bizi arayıp 'Çocuğunuzun kalbi durdu, her şeye hazırlıklı olun' dediler. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Apar topar hastanenin yolunu tuttuk. Hastaneye gittik hastanede doktor denilen bir şey yok. Yani çocuğuma müdahale edecek bir doktor yok. Yoğum bakım doktoru yok. 7/24 orada olması gereken doktor yok. Ayrıyeten bize açıklama yapacak kimse de yok. Biz de doktora bir şekilde ulaşmaya çalıştık. Hastanenin müdürü doktoru aradı ve bir şekilde ulaştı. Mehmet Gürül isimli doktorla görüştük. Ben 'Siz hastanede yoksunuz, bu çocuklara bir şey olduğunda nasıl müdahale ediyorsunuz' dediğimde bana 'Biz hemşireleri görüntülü arıyoruz ve ne yapması gerektiğini söylüyoruz' dedi. Doktor yılbaşı günü hastanede yoktu. Daha sonrasında 'O zaman çocuğumu eve verseydiniz, bana tarif etseydiniz ben evde yapsaydım müdahalesini' dedim.

"Bunlar para için yapmadıkları bir şey yok. Paraları batsın"

Mehmet Gürül'den epikriz raporu istedim. Hastanede olmadığı için bana epikriz raporu veremiyor, imzası gerekiyor. Gürül, telefonla hemşirelerden birisini arayarak epikriz raporu yazdırdı. Bu da bir suçtur. Gürül bana 'Başka hastaneye taşırsanız bu çocuk yolda ölür. Çok tehlikeli ve çok sıkıntılı çocuk' dedi. 'Ben size çocuğumu sağlam verdim. Nasıl bu kadar sıkıntılı olabiliyor' dedim. Çocuğumu başka bir hastaneye götürmeye karar verdim. Hastaneden ambulans istedim. 'Ambulans yok' dediler. Ambulans şoförü evde yatıyormuş. Ancak acil durum olduğunda geliyormuş. Daha sonrasında biz oğlumuzu başka hastaneye taşıdık. TRG Hospital Hastanesi'nde çocuğumuzun satürasyonu çok düşüktü. Diğer hastaneye gider gitmez çocuğumuzun satürasyonu normale döndü. Bu sefer çocuğumuz idrarını yapamadı. İdrarını yapamadığı için diyalize bağlanması gerekiyordu. O sıra doktorlar bakarken meğerse idrarını yapamamasının sebebi sondanın yanlış takılmasıymış. Küçücük çocuğa sonda bile takamamışlar. Çocuğum 3 ay boyunca böbreklerinden sıkıntı çekti. 3 ay kuvözde kaldı. Bu süreçte çocuğum 2 ay sıvıyla beslendi. Bir damla süt içemedi. Eşim çocuğumuza kendi sütünü bile veremedi.

TRG Hospital Hastanesi'ndeki 3 günlük süreçte çocuğumun beynine oksijen gitmemesinden dolayı çocuğum beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması sonucunda hidrosefali oldu. Yani beyninde sıvı birikmesi oldu. Bunların hepsinin sonucunda çocuğumda yüzde 100 işitme kaybı var, fiziksel sıkıntılarımız var. Her gün hastane hastane dolanıyoruz. Her gün bir çözüm arıyoruz. Bizim çocuğumuza yaşattıklarını yaşamadan, o cezaevine girmeden ölmelerini istemiyorum. Benim içimi yakan tek bir şey var. Mahkeme sürecimiz hala devam ediyor. Bu hastane ve bu doktor hala çalışıyor. Bugün hastanenin ruhsatının iptal edildiğini duydum. Ama Mehmet Gürül isimli doktor, Gaziosmanpaşa Özel Duygu Hastanesi'nde hala çalışmaya devam ediyor. Biz yandık, bunlardan başkaları yanmasın. Bunlar para için yapmadıkları bir şey yok. Paraları batsın."

Ne olmuştu?

"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde, TRG Hospital Hastanesi'nde doktor olarak çalışan Mehmet Gürül'ün "Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynama yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyip ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor. Bugün Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin ruhsatı iptal edilmişti.

Kaynak: ANKA

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, Politika, Hastane, Sağlık, Güncel, Bebek, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenidoğan çetesi: Erol ailesinin dramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:08:47. #1.13#
SON DAKİKA: Yenidoğan çetesi: Erol ailesinin dramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.