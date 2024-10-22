Yenidoğan Çetesi Operasyonu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deliller toplandıktan sonra 26 Nisan 2024'te yapılan operasyon ile "yenidoğan çetesi"nin çökertildiğini bildirdi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Memişoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Memişoğlu, "İhbarı alınarak denetimler yapılmaya başladıktan sonra devam eden bebek ölümleri engellenemez miydi?" sorusu üzerine, dosyanın gizli ve savcılıkta olduğunu, bu nedenle de bebeklerin ölümü anlamında kendilerine bilgi verilmediğini belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Ekim 2023'te Bakanlığa böyle bir soruşturma yaptığına ilişkin bilgi verdiğini bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim gidip denetlemelerde bulduklarımızı polise ve savcılara vermemizle beraber teypler onları hiç bilmiyoruz, konuşmalar bizi ifade etmiyorlar yani daha doğrusu dosyayı bize vermiyor polis. Çünkü savcılık bununla ilgili gizlilik kararı almış, kimseyle paylaşmıyor. Ama onların kanaati burada bir ihmal olabilir veya suistimal olabilir. Halen daha SGK'yı suistimal üzerine düşünüldüğü için 24 Kasım 2023'te bakanlığa diyor ki savcılık 'Sen burada dosyalar üzerinde bir inceleme yap.' 5 Aralık 2023'te de Sağlık Bakanlığımız müfettişleri görevlendiriliyor. Bu dosyaları, yaptığımız denetimleri ve dosya üzerinden durumu incelemek üzere ve bu konuda müfettişlerimiz direkt bağlantı kuruyor Büyükçekmece Savcılığıyla. 'Biz bu konuda inceleyeceğiz...' Savcılık da 'Biz bunu opera ediyoruz ama siz bunu dosyalar üzerinden, gittiğiniz denetimler üzerinden inceleyin.' diyor.

Bunun üzerine halen daha haksız kazanç ve bu çetenin para kazanma üzerine olduğu başsavcılık tarafından biliniyor ve bize bildiriliyor. Ancak 16 Şubat'ta bakanlık müfettişleri dosyaları ve denetim raporlarını inceliyor ve 16 Şubat 2024'te de kendi kanaatini yine delil olmak üzere savcılığa veriyor bir rapor şeklinde. Bizim müfettişlerimiz aynı zamanda 'Elinizde bilgi, belge varsa bizimle paylaşın, dinleme kayıtları vesaire, biz bunları alalım değerlendirelim.' diyor. Ama savcılık, 'Hayır, bununla ilgili gizlilik kararım var.' diyor. O aşamada paylaşmıyorlar çünkü operasyonunun riske girme konusunda kaygıları oldukları için. Büyük bir çete olduğunu şimdi anlıyoruz. O zaman bu kadar büyük bir yapı olup olmadığını savcılık bize ifade etmiyor."

"Polisin delilleri elde ettiği aşama esas 26 Nisan 2024"

Bakan Memişoğlu, sadece CİMER şikayetiyle bunun böyle olacağını hayal ederek, hassasiyetle iş yaptıklarını dile getirerek, 30 klasörde, 197 suç tespit edilmesinin müfettişlerinin raporu olduğunu, savcılık soruşturmasının temelinin denetimler ve denetimler esnasında konuşmaların dinlenmesi olduğunu ifade etti.

İddianameye bakıldığında her şeyin açık olduğunu aktaran Memişoğlu, "Savcılık 22 Nisan'da gizlilik kararının devam ettiğini bizim müfettişlere söylüyor. 22 Şubat 2024'te ve 26 Nisan 2024'te savcılık talimatıyla polis bu hastanelere ve ilgililere baskın yapıyor. Önce 47 kişiyi gözetim altına alıyor, sonra bunlardan 22'sini tutukluyor. Operasyonu savcılığın yürüttüğü, polisin delilleri elde ettiği aşama esas 26 Nisan 2024. 27 Nisan'da da bu esasında haber oluyor. Süreç devam ediyor."

"Bizim de teftişimizin gerekliliği var"

Deliller toplandıktan sonra 26 Nisan 2024'te yapılan operasyon ile "yenidoğan çetesi"nin çökertildiğini bildiren Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Çetenin çökertilmesi şu, deliller toplandıktan sonra ve çeteyle ilgili 'Gerçekten SGK'yı kandırdılar, üçkağıt yaptılar, bebeklere iyi bakmadılar, devletin parasını soydular' bu mantık ve artı delillerle beraber toplanıyor. 9 Mayıs 2024'te savcılık, gizlilik kararını kaldırıyor çünkü baskını yapmış, ilk aşamasını bitirmiş. Bu sefer 3 bin 472 sayfa polis fezlekesi, savcılık ifadeleri, Masak raporlarının hepsini incelemek üzere bizim müfettişlerimize veriyorlar. Bizim müfettişlerimiz ilk aşamada bunların hepsini inceliyor. Hastanelerle, kurumlarla, kişilerle ilgili sadece tutuklamak yetmiyor. Bir de Sağlık Bakanı olarak bizim de teftişimizin gerekliliği var. Çünkü adli süreç başkadır idari süreç başkadır. Biz onu çalışıyoruz."

"İlliyet bağını kurmak için bilimsel kurul oluşturuldu"

Kamuoyunda "Ölümler varken siz neden durdunuz?" diye bir soru olduğunu aktaran Memişoğlu, esasında büyük bir çeteye operasyon yapıldığını, devletin gücü ve işbirliğiyle bu çetenin çökertildiğini ifade etti.

Memişoğlu, 28 Haziran 2024'te, ilk şikayetin üzerinden 13 ay geçmesinin ardından bütün delillerin toplandığını ve çeteye baskın yapıldığını belirterek, "Savcılık 28 Haziran'da bize 'Bebek ölümleriyle şüphelilerin fiilleri arasında bir illiyet bağı var mı?', bu sefer bizim teftiş heyetimize yazı yazıyor. 3 Eylül 2024'te kasetler Jandarma Kriminal Büro tarafından çözümlenerek bize geliyor." dedi.

Gerçekten büyük bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Memişoğlu, söz konusu hastanelerde çalışanların hepsinin çete üyesi olmadığını söyledi. Bakanlığın, illiyet bağı olup olmadığını çözmek için incelemede bulunduğunu dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"16 Eylül 2024'te bebek ölümlerinin bunlarla alakalı olup olmadığı, çünkü bu bebekler zaten yoğun bakımda yattıkları için normal mi öldüler, yoksa ihmalden mi öldüler? Bu insanların esası aslında bebekleri öldürmek değil, bebekleri uzun süre yatırarak hem aileden hem de SGK'dan para almak maksadıyla olduğu düşünüldü ve öyle bir yaklaşım sergilendi. İlliyet bağını kurmak için bilimsel bir kurul oluşturuldu bizim tarafımızdan, 1 profesör ve 2 doçent arkadaşımız, bu bebeklerle konuşmaları eşleştiriyorlar."

"Tıbbi mütalaa 16 Eylül 2024'te savcılığa gönderiliyor"

Memişoğlu "Bebek ölümlerinden şüphelilerin sorumlu olduğu kanaati belirtiliyor ve söz konusu tıbbi mütalaa Büyükçekmece Savcılığına gönderiliyor. 16 Eylül 2024'te savcılığa gönderiliyor. Yolsuzluk, usulsüzlük, nitelikli dolandırıcılık başlıkları ile devam eden soruşturma kapsamında bebek ölümleri ilk defa 16 Eylül 2024'te, biz teypleri, bilgileri aldıktan sonra dahil ediliyor. Bunu savcılığa iletiyoruz. O da iddianamesini hazırlıyor, tehdit olayı, bu aşamalarda o da oluyor, 30 Eylül'de sanırım tam tarihini bilemeyeceğim ama bizim müfettişlerimiz oturuyor, raporu yazıyor." diye konuştu.

Müfettişlerin, 28 Eylül 2024'te mevzuata aykırı işlemlere ilişkin tespit edilen raporlamayı yaptığını ve hastanelerin kapatılma önerisini sunduklarını aktaran Memişoğlu, Sağlık Bakanlığının 28 Eylül itibarıyla çetenin bebeklerin ölümüyle ilgisi olduğu nedeniyle Teftiş Kurulu Başkanlığına hastanelerin kapatılmasını söylediğini belirtti.

Bakan Memişoğlu, "Bunu savcılığa da bildirince, savcılık 16 Ekim 2024'te iddianamesini bitirip sunuyor. Biz de 18 Ekim'de savcılık iddianamesi bittikten 2 gün sonra da hastanelerin ruhsatlarını iptal ederek kapatıyoruz." dedi.

(Sürecek)