Yenidoğan Çetesi Operasyonunda 14 Gözaltı

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL)- Yenidoğan Çetesi'ne yönelik başlatılan yeni soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Henüz gözaltına alınamayan ve firari oldukları değerlendirilen 2 şüphelinin; dünkü duruşmada savcının hakkında tutuklama istediği hemşire Serenay Şenkalaycı ile hakkında suç duyurusu talebinde bulunduğu Kaya bebeğin kadın doğum doktoru Songül Kaloğlu olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yenidoğan çetesiyle ilgili başlattığı yeni soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma","nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik" ve "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" suçlarından gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Aslı Alemdağ, Gözde Polat, Hilal Vatansever, Hilda Keykubad, İbrahim Oktay, Meryem Küçükoğlu, Nigar Kubilay, Remzi Karca, Seher Çuhadar, Senanur Ünlü, Zeki Ötünç, Müberra Kaya, Sinem Aktaş ve Bener Mansuroğlu olduğu öğrenildi.

Henüz gözaltına alınamayan ve firari oldukları değerlendirilen 2 şüpheliden birinin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü duruşmada savcının tutuklanmasını istediği Serenay Şenkalaycı, diğerinin ise hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istediği Kaya bebeğin kadın doğum doktoru Songül Kaloğlu olduğu belirtildi. Bugün Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya hakkında tutuklama talep edilen sanık hemşire Serenay Şenkalaycı'nın katılmadığı da görüldü.