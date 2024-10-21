Yenidoğan Çetesi Skandalında Siyasi Hesap Yok

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yenidoğan çetesi hakkında, "Skandala bulaşan hastanelerin birçoğuna 'Bebek Dostu Hastane' unvanı verilmiş. Veren kim? Sağlık Bakanlığı. Balık baştan kokar misali yenidoğan çetesi skandalında kapatılan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahip olduğu Avcılar Hospital'e de aynı unvan verilmiş. Skandal her gün yeni skandallarla büyüyor ama bir siyasi sorumlu yok. Bebekler ölürken bu ülkeyi kim yönetiyordu? Siyasi sorumluğu üstlenen bir kişi yok. Skandalda adı geçen hastaneler bir an önce kamulaştırılmalıdır. Böyle kamucu sağlık anlayışına dönmenin de ilk adımı atılmış olur" dedi.

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından, yenidoğan çetesi ve bebek ölümleriyle ilgili paylaşım yaptı. Bulut, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahip olduğu Avcılar Hospital'e Sağlık Bakanlığı tarafından "Bebek Dostu Hastane" unvanı verildiğine dikkat çekti.

Bulut, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"AKP iktidarı tarafından reform adı altında 2003 yılında uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık anayasal hak olmaktan çıktı, ticarileşti; hastaneler işletmeye, hastalar müşteriye dönüştü. Kamucu sağlık anlayışı, yerini özel hastanelere bıraktı ve sağlık bir rant alanı haline geldi. İktidar sağlıktan elini ayağını çekince müşteri haline gelen hastalar özel hastanelerin insafına bırakıldı.

El kadar bebekleri katleden mesleğin yüz karaları, ahlak ve vicdan yoksunu, gözü dönmüş katiller sebep değil, aslında yürütülen yanlış sağlık politikalarının bir sonucu. Skandala bulaşan hastanelerin birçoğuna 'Bebek Dostu Hastane' unvanı verilmiş. Veren kim? Sağlık Bakanlığı. Balık baştan kokar misali Yenidoğan Çetesi skandalında kapatılan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahip olduğu Avcılar Hospital'e de aynı unvan verilmiş. Skandal her gün yeni skandallarla büyüyor ama bir siyasi sorumlu yok. Kim bunun siyasi sorumlusu? Bebekler ölürken bu ülkeyi kim yönetiyordu? Siyasi sorumluğu üstlenen bir kişi yok. Skandalda adı geçen hastaneler bir an önce kamulaştırılmalıdır. Böyle kamucu sağlık anlayışına dönmenin de ilk adımı atılmış olur."