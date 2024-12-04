'Yenidoğan Çetesi' Soruşturmasında 14 Gözaltı

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'YENİDOĞAN ÇETESİ' SORUŞTURMASINDA 3'ÜNCÜ DALGA: 14 GÖZALTI

Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, - 'YENİDOĞAN Çetesi' soruşturması kapsamında örgüt lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i doktor 14 kişi daha gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen başka şüphelilerin izine rastladı. Daha önce yapılan 2 farklı operasyonda 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' ve 'Resmi belgede sahtecilik' gibi çok sayıda suça karışan 53 şüpheli gözaltına alınmış bunlardan 23'ü ise tutuklanmıştı. Polis, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin dijital materyalleri üzerinde yapılan çalışmalarda örgüt lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket eden 16 kişinin daha izine rastlandı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 16 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.