Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Şüpheli Ölüm - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Şüpheli Ölüm

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Avcılar Hospital sorumlusunun ölümü sonrası eşi 120 bin TL kaybından bahsetti, soruşturma başlatıldı.

03.12.2024 14:28
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(İSTANBUL) - Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen ve dün bir aracın içinde ölü bulunan Avcılar Hospital Hastanesi depo sorumlusu Satılmış Çim'in eşinin kayıp olduğu sırada verdiği ifade ortaya çıktı. Merve Çim, "Eşim Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj gönderdi. Mesajında bahis oyunu oynadığını, 120 bin lira kaybettiğini söyledi. Ben de eşime bankadaki ortak paramızın ve eşimin üstüne kayıtlı ortak mülkiyetimiz olan evin durup durmadığını sordum. Onlara dokunmadığını söyledi ve daha sonra 'ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarıma iyi bak' şeklinde mesaj gönderdi. Daha sonra mesajlarıma cevap vermedi ve eşime ulaşamadım" dedi.

Küçükçekmece'de bir şahıs dün aracın içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından cesedin, 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim'e ait olduğu tespit edildi.

Yenidoğan Çetesi soruşturması telefon kayıtlarında adı geçen Çim'in, kapatılan ve kayyum atanan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı belirlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Çömez: "Çok şey biliyordu"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de Satılmış Çim'in ölümüyle ilgili paylaşımında "Sağlık meslek lisesi çıkışlı bir hemşireydi. İddianamede adı geçen kişilerden biriydi. Hastanede koordinatörlük yapıyordu, hemşirelerin işe alımlarında bile söz sahibiydi. Ve çok şey biliyordu. Otopsi yapılacaktır eminim. Propofol veya midazolam kullanıp kullanmadığı araştırılmalı" ifadelerine yer verdi.

Satılmış Çim'in eşi Merve Çim'in eşi kayıp olduğu sırada verdiği savcılığıa verdiği igüade ortaya çıktı. Çim, savcılığa verdiği ifadesinde, şunları söylediği öğrenildi:

"30 Kasım 2024 günü öğlen saatlerinde 11.30-12.00 sularında iş yerindeydim. Eşim telefonu olan numaralı telefondan Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj gönderdi. Mesajında 'bahis oyunu oynadığını 120 bin TL kaybettiğini' söyledi. Ben de eşime bankadaki ortak paramızın ve eşimin üstüne kayıtlı ortak mülkiyetimiz olan evin durup durmadığını sordum. 'Onlara dokunmadığını' söyledi ve daha sonra 'ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarımı iyi bak' şeklinde mesaj gönderdi. Daha sonra mesajlarıma cevap vermedi ve eşime ulaşamadım. Eşim babasına ait 06 EUC 528 plakalı araç ile en son çalıştığı kurumdan ayrılmıştır. Eşimin başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum. Bulunmasını talep ederim. Eşime zarar verilmesi halinde zarar verenlerden şikayetçiyim."

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Şüpheli Ölüm
Kaynak: ANKA

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