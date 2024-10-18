Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Tutuklamalar

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10 bebeğin ölümüne neden olduğu tespit edilen "yenidoğan çetesi"ne ilişkin, "CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Mart 2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştır" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yenidoğan bakım ünitelerinde bebek ölümlerinin meydana gelmesine ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Mart 2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştır. 47 şüpheli hakkında 16 Ekim 2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir. Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5'i tutuklanmış ve 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."