Yenidoğan Ölümleri Komisyonu Toplandı

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(TBMM) - Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ertuğrul Eğin, TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda, Yenidoğan Çetesi davası kapsamında kapatılan 10 hastaneye ilişkin olarak, "2017 yılında yapmış olduğumuz denetimde SGK'ya üçüncü basamak yoğun bakımlarda en fazla fatura kesen kamudan ilk 10, üniversitelerden ilk 10 ve özel sektörden ilk 10 hastane arasında olmadığı için bu hastaneler denetim kapsamı dışında kalmışlardır" ifadesini kullandı.

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nün katılım ve sunumlarıyla AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Şan, "Komisyonumuz, iddiaları tüm yönleriyle ele almak, varsa sistemdeki zafiyetleri tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Öncelikle hedefimiz bu olaylardan çıkarımlar yaparak daha sağlam bir sağlık sistemine ulaşmaktır. Sağlık Bakanlığı'mızın sunumuyla mevcut durumun analizini yapmayı, akabinde de önleyici ve düzenleyici adımları tartışmayı planlıyoruz" dedi.

Muhalefet, Sağlık Bakanı'nın dinlenmesinde ısrarcı

Şan'ın konuşmasının ardından kameraları salon dışına davet etmesine tepki gösteren CHP Komisyon Sözcüsü ve Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Kamuoyunu bu kadar ilgilendiren bir konuda görsel basının burada kalması yanlısıyız. Biz size 55 kişilik bir liste vermiştik, o listede de en başa Sağlık Bakanlarını koymuştuk. Bakanlıktan bakan yardımcısı düzeyinde katılımları önemsiyoruz ancak Sayın Sağlık Bakanı'nı ve eski bakanları da burada görmek istiyoruz" dedi. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun en başta dinlenmesini istediklerini hatırlatarak, "İdari açıdan işin başında olanları en başta dinlesek iyi olurdu" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun komisyonda dinlenmesi talebini belirterek, "Sağlık Bakanı bakan olduğu için gelsin demedik, dönemin İl Sağlık Müdürü olduğu için gelsin istedik. Düğmeyi baştan ters iliklediniz. Bu araştırma komisyonunun baştan yanlış gittiğini, taraflı davrandığınızı düşünüyoruz. Talebimizi yineliyorum: Sağlık Bakanı'nın, daha önceki İl Sağlık Müdürü'nün gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, Sağlık Bakanlığı'nın her türlü yanlışı önlemek için yıllardır çalıştığını ve yaşanan yenidoğan ölümlerinin hayatın olağan akışına aykırı ve sadece ideal denetim mekanizmalarıyla tespit edilmesi mümkün olmayan olaylar olduğunu belirtti. Erkoç, "son derece sıra dışı ve insanın kanını donduran olay" olarak nitelediği yenidoğan ölümlerinin ortaya çıkmasını Sağlık Bakanlığı'nın sağladığını belirtti.

"2014'yatan hastaların sadece yüzde 1,68'inin gereksiz yere yoğun bakımda yattığı tespit edildi"

Yetişkin ve yenidoğan yoğun bakım hizmetlerindeki gelişim ve çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ertuğrul Eğin, şunları kaydetti:

"2007 yılında yürürlüğe giren yönetmelikle çocuk ve kadın doğum uzmanlık dallarında hizmet veren hastanelerde de yenidoğan yoğun bakım kurulmasıyla ilgili zorunluluklar getiriliyor. Ülkemizde 2009 yılından bugüne kadar sadece yenidoğan yoğun bakım servisleri değil, tüm yoğun bakımlar İl Sağlık Müdürlüğümüzce kurulan içinde denetmenlerin olduğu, ilgili uzman hekimlerin bulunduğu ekiplerce en az yılda bir kez düzenli olarak denetlenmektedir. Bunların dışında yıllık bir kez zorunlu hepsi için. 2014 yılında yapılan denetimler sonucunda yenidoğan yoğun bakımlarda bakanlığımız hastanelerinde yüzde 93, üniversite hastaneleri yüzde 81, özel hastanelerde yüzde 89 oranında denetim sırasında yatan hastaların seviyelerine uygun yataklarda yatırıldığı ve hizmetlerin doğru verildiğinin tespit edildiği görülüyor. Ülke genelinde 2014'te yapılan denetimle tüm yatan hastaların yüzde 1,68'inin sadece gereksiz yere yoğun bakımda yattığı tespit ediliyor. İstanbul'da kapattığımız 10 hastane 2017 yılında yapmış olduğumuz denetimde SGK'ya üçüncü basamak yoğun bakımlarda en fazla fatura kesen kamudan ilk 10, üniversitelerden ilk 10 ve özel sektörden ilk 10 hastane arasında olmadığı için bu hastaneler denetim kapsamı dışında kalmışlar."

Komisyonda Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu da yenidoğan çetesi davasının soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin bilgi verdi.